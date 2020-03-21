Украинские маски вывезли в Испанию: Нефьодов объяснил скандал

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что вывоз партии украинских респираторов в Испанию был законным и осуществлен до запрета на экспорт медоборудования и лекарств.

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Объяснение по поводу скандальной ситуации он опубликовал на своей странице в Facebook, заверив, что его ведомство строго придерживается законов Украины.

Нефьодов объяснил скандал с масками

"В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой-то машины респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принята 11 марта и вступила в силу после опубликования", – написал Нефьодов.

Документы, подтверждающие законность поставки масок в Испанию Facebook Максима Нефьодова

Документы, подтверждающие законность поставки масок в Испанию Facebook Максима Нефьодова

Он добавил, что после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу. Также глава Государственной таможенной службы напомнил, что Украина является традиционным экспортером подобной продукции. Поэтому торговля шла и в 2019, и в 2020 году до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета экспорта.

"Например, в 2019 по этому коду было экспортировано 3195 тонн, за февраль 2020 года – 394 тонны. При этом страна активно импортирует маски других типов – более 2 млн за 17 дней марта, например", – подчеркнул Нефьодов.

Документы, подтверждающие законность поставки масок в Испанию Facebook Максима Нефьодова

Документы, подтверждающие законность поставки масок в Испанию Facebook Максима Нефьодова

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире испанского телеканала показали разгрузку респираторов производства харьковской компании BUK. При этом в сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.

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