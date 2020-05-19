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19 мая • обновлено в 13:43
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист Все статьи автора

Туристы не полетят на отдых в Турцию и Египет: что может предложить Украина и за сколько

  • Большинство украинских курортов начинает свою работу с 1 июня

  • Отели снижают цены на проживание, некоторые – наполовину

  • В тренды нынешнего летнего отпуска выходит украинское село и дачи в пригороде крупных мегаполисов

  • Турция может открыть свои курорты в конце июля, а Египет заработает уже с осени

21.5т
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Закрытые границы большинства стран мира из-за пандемии коронавируса стимулируют украинцев провести летний отпуск в Украине. На смену турецким отелям со шведскими столами придут не только традиционные Карпаты и черноморские регионы Одесской и Херсонской областей. В лидеры также выбивается Приазовье и обычное украинское село.

OBOZREVATEL узнал, каким буде сезон и во сколько обойдется отпуск в Украине.

Украина – это не курорты с all inclusive

С 1 июня уже восстанавливают работу многие украинские курортные отели. При этом некоторые открылись еще с 15 мая, а другие вообще не закрывались. По словам экономистов, из-за эпидемии коронавируса падения украинского туристического и гостиничного бизнеса за последние 2,5 месяца достигло 90%. Это одна из наиболее пострадавших отраслей, которая даже несмотря на прогнозируемое увеличение внутреннего туризма, восстановится не раньше лета следующего года, и то только если эпидемия пойдет на спад.

Отдых в Украине

Отдых в Украине

Курортные отели и санатории в этом году не смогут работать так, как раньше. А хостелы и вовсе будут под запретом, потому что не смогут обеспечить эпидемиологических норм, сказал OBOZREVATEL председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

"Когда-то в хостеле в одном номере могло жить по восемь человек. Сейчас это невозможно, поэтому хостелы, скорее всего, будут банкротировать или повышать цены. Остальные отели и санатории готовы работать на загруженность 70%. Будут дополнительные требования по уборке номеров и дезинфекции, персонал будет работать в масках, защитных очках, ресепшен должен быть защищен стеклом. Скорее всего, придется отказаться от шведской линии, потому что это абсолютно контактный способ общения. Соблюдать социальную дистанцию и карантин в таком случае невозможно", – отметил он.

"Хостелы, скорее всего, будут банкротировать или повышать цены. Остальные отели и санатории готовы работать на загруженность 70%"

В целом, по его словам, украинские курорты нельзя относить к системе "все включено", и это их большое отличие от турецких. Украина – это прежде всего познавательный и экологический туризм.

"Украинцам следует менять культуру потребления. Лежать на пляже, как тюлени, и без меры есть вредную пищу – следствие советского дефицита, голода и унижения. Молодое поколение Y и Z хотят быть более подвижными, посещать разные интересные места, а не лежать пузом вверх на солнышке и пять раз в день объедаться. Это не только не полезно, но и не интересно", – добавил Лиев.

Сколько будут стоить Карпаты и Черноморье

Большинство экспертов сходятся к тому, что несмотря на убытки, которые понесли украинские курорты из-за введенного карантина, цены на летний сезон повышаться не будут. Мало того, гостиницы будут предлагать скидки, чтобы хоть как-то покрыть расходы и вернуть на работу персонал. К тому же украинцы, которые из-за кризиса зарабатывают меньше денег, не готовы тратить на отдых большие суммы.

С 15 мая уже возобновил свою работу курорт "Буковель", пока только для заезда туристов и прогулок по территории, также работают два смотровых подъемника. Гостиницы и другие сервисы еще закрыты до окончания карантина, но забронировать проживание можно уже с 1 июня. Многие из отелей предлагают 20-процентную скидку, некоторые – снижают цены пополам.

Туристы не полетят на отдых в Турцию и Египет: что может предложить Украина и за сколько

Скриншот

Туристы не полетят на отдых в Турцию и Египет: что может предложить Украина и за сколько

Скриншот

"Все наши работники обеспечены масками, перчатками, дезинфекторами, термометрами. Дезинфицируем дверные ручки, столешницы, пульты, постоянно проветриваем помещение, в местах общего пользования повсюду дезинфекторы", – уточнили OBOZREVATEL в сети отелей Reikartz.

"Если раньше в Карпаты ехали на выходные или на пару суток, то теперь туристы будут оставаться там на 20-30 дней. Кроме традиционных причерноморских курортов, на туристической карте Украины появляется Приазовье. Отели настроены не только на отдых на море, но и предлагают недорогой экологический отдых на карантине. Можно и сейчас жить в Бердянске или Кирилловке, что будет значительно полезнее, чем сидеть в загазованном Киеве. А тренд нынешнего сезона – сельские усадьбы и санатории. Последних у нас в Украине полтысячи, и это хорошая возможность в карантинных условиях под наблюдением врачей оздоровиться и пожить в экологически чистом месте. Этим летом они заработают лучше, чем городские отели", – считает Лиев.

Черноморский регион настроен на открытие сезона с середины июня. Цены на проживание кардинально не изменятся и останутся на уровне 2019 года. К примеру, сутки проживания в Одессе в июне стоит от 300 грн, немного дороже будет в июле-августе – от 500. Примерно такие же цены и в области. За аренду дома со всеми удобствами и мебелью просят от 800 грн в сутки. Многие дома на июль-август в Одесской области вблизи моря уже забронированы.

Еще один тренд сезона – аренда дач или летних домов в пригороде мегаполисов. Из-за спроса цены на аренду под Киевом взлетели на 20%. Большинство приличных вариантов забронировали еще с апреля, рассказала OBOZREVATEL риелтор Елена.

Отдых в Украине

Отдых в Украине

zeleniyturizm.com.ua

"Основные клиенты – средний класс, кто может работать удаленно на карантине и не имеет привязки к офису. Бронируют на все лето, включая сентябрь. Дачи по 10-20 тысяч гривен разлетелись довольно быстро, немало хозяев повысили цены. Спрос есть не только на аренду, но и на покупку. Клиенты признаются, что дачи и загородные дома – лучший вариант инвестиции в мире с вирусами. Мол, все уже поняли, что деваться от них некуда, поэтому карантинить за городом будет гораздо полезнее", – отметила она.

Что будет с отдыхом в Турции и Египте

В 2020 году украинцы уже не полетят на отдых в Турцию, а Египет, Европа и Азия откроются не раньше осени. Об этом на условиях анонимности OBOZREVATEL рассказал директор одного из крупнейших украинских туроператоров. А вот страны Азии, по его мнению, для Украины могут открыться уже с глубокой осени.

"Турция в конце июля может открыть определенные аэропорты на побережье, но наши туроператоры в этом году туда уже не полетят. Это будет очень дорого. Европа для иностранных туристов начнет открываться с июля, а Египет – в конце августа-первых числах сентября. Цены на Египет останутся на прежнем уровне. Шведские столы тоже отменять никто не будут, потому что никто туда не поедет", – заверил он.

Минздрав официально разрешил пляжи и гостиницы

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения провело консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней АМН Украины и разрешило открыть пляжный сезон.

"Специалисты подтвердили, что соль в морской воде вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни. В пресной воде у возбудителя есть возможность выживать, а в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Это возможно только при близком контакте", – подчеркнул он.

В Минздраве также обнародовали рекомендации для работы гостиниц, которые будут открывать в ходе II и III этапов выхода из карантина – с 22 мая и начала июня. У входа в гостиницу должны стоять антисептики, в помещение допускают по одному посетителю на 10 м² в маске или респираторе. Работа конференц-залов, фитнес-и спа-центров пока под запретом. Еду могут доставлять в номер или на летние площадки при условии соблюдения расстояния не менее полтора метра между столами. За ними можно сидеть не более четырем лицам без учета детей в возрасте до 14 лет.

Людям из группы риска советуют пока воздержаться и от отдыха в гостиницах, и от посещения пляжей.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Летний отдых Отдых Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Александр Алиев
Место
Украина
Теги
вирус Курорт Буковель
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