Украинские композиторы создадут первую за годы независимости концертную увертюру: объявлен конкурс

Накануне 30-й годовщины Независимости Украины благотворительный фонд "Открытая музыка города" совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины объявили первый Всеукраинский конкурс на написание концертной увертюры.

Организаторы отметили, что целью конкурса является не только создание новой современной увертюры, но и поддержка украинских композиторов, а также толчок для реализации их потенциала. Призовой фонд, предоставленный главным партнером конкурса – юридической фирмой Asters, составляет более 200 тысяч гривен (100 000 – первое место, 75 000 – второе место, 50 000 – третье место).

Главной наградой для лучших авторов станет то, что их произведения исполнит и запишет Национальный симфонический оркестр Украины, двукратный номинант на Grammy, под руководством народного артиста Владимира Сиренко.

Работы конкурсантов будет оценивать почетное жюри, в состав которого входят авторитетные музыканты страны во главе с выдающимся композитором Евгением Станковичем. В частности, художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Украины Владимир Сиренко, главный дирижер Национальной оперы Украины Николай Дядюра, генеральный директор Национального симфонического оркестра Украины Александр Горностай и художественный руководитель и главный дирижер ансамбля солистов "Киевская камерата" Валерий Матюхин.

Регистрация и прием конкурсных партитур стартует в ноябре 2020 года и продлится до 4 апреля 2021-го на сайте благотворительного фонда "Открытая музыка города" – openmusic.city. Каждая работа будет анонимной и получит свой регистрационный номер. Члены жюри не будут знать имен авторов, что обеспечивает максимальную объективность и прозрачность при оценке.

Красивой финальной точкой конкурса станет большой концерт 24 августа 2021 года в честь 30-й годовщины Независимости Украины, где Национальный симфонический оркестр Украины исполнит увертюру победителя.

Детальнее о конкурсе на сайте: openmusic.city

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Организатор конкурса:

Благотворительный фонд "Відкрита музика міста" – проект, целью которого является популяризация классической музыки, повышение музыкального образования граждан и формирования сознательного общества посредством культурных инициатив.

Организатор и автор конкурса:

Национальный симфонический оркестр Украины – дважды номинант на Grammy и один из лучших симфонических оркестров в Восточной Европе со столетней историей. За годы независимости Украины успешно гастролировал по Европе, США и другими странами мира. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Владимир Сиренко, народный артист Украины.

Главный партнер конкурса:

Asters – крупнейшая юридическая фирма страны, которая основа лапроект ArtAsters, который поддерживает и популяризирует украинское искусство.

Медиапартнер конкурса:

Jetsetter.ua – светский портал, который уже более 10 лет держит руку на пульсе жизни главных джетсеттеров страны и освещает ключевые события в культурной жизни.