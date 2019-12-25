Украинские католики отмечают Рождество: первые фото празднования

В среду, 25 декабря, в украинских городах провели праздничные богослужения по случаю католического Рождества Христова.

Об этом сообщает "Укрфинформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, службу провели в Католическом приходе Святого Иосифа в Днепре. Затем состоялась передача Национальной скаутской организацией "Пласт" Вифлеемского Огня. Миряне пришли, чтобы взять с собой свечи или фонари и забрать Огонь домой.

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Рождество в Днепре

Богослужение провели и в соборе святого Александра в Киеве, а также в Харьковском Римско-католическом костеле Успения Пресвятой Девы Марии.

Рождество в Киеве

Рождество в Киеве

Рождество в Киеве

Рождество в Киеве

Рождество в Харькове

Рождество в Харькове

Рождество в Харькове

Рождество в Харькове

Рождество в Харькове

Рождество в Харькове

Большое празднование "Весть ангела" пообещали в 16:00 в Киеве на площади Героев Майдана. Там пройдут рождественский концерт, конкурс костюмов и различные мастер-классы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 25 декабря праздничные литургии провели в Ватикане и Вифлееме. Католиков поздравил Папа Римский.

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