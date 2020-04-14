Украинские Карпаты завалило снегом: появились яркие фото и видео

Горнолыжные курорты в Карпатах утром 14 апреля засыпало снегом.

Об этом свидетельствуют видео онлайн камер установленных на курортах. В частности, снег выпал на Дрогобрате, Пилипце, Подобовце, в Буковеле. Как сообщил Черногорский горно поисково-спасательный пост в Facebook, на самой вершине украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский также падает снег. Температура воздуха там составляет -2°.

Видимость на горе составляет до сотни метров.

В Карпатах выпал снов Скриншот

Как отметили на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохранится 14-15 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

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Там предупредили о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Кроме того, низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохранится 14-15 апреля на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.

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mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что неделя перед Пасхой, 19 апреля, будет дождливой. И только в конце месяца в Украине установится теплая погода.