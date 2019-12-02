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2 декабря • обновлено в 22:21
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Украинские Карпаты засыпало снегом: впечатляющие фото

8.4т
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Горные районы Карпат, в частности на Ивано-Франковщине, в первые дни нынешней зимы буквально засыпало снегом.

Так, высота снежного покрова на метеостанции Пожижевская достигает 16 сантиметров. Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает Укринформ.

По его словам, в ближайшие сутки в области снова ожидают небольшой снег, а также гололед. Столбики термометров в регионе опустятся до -2...-7 градусов.

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Карпаты засыпало снегом

Карпаты засыпало снегом

Facebook/Александр Голобин

Кроме этого, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский сейчас температура воздуха составляет -10°С, ветер юго-западный 12 м/с. Видимость, из-за облачности и тумана составляет лишь до 70 м.

Отмечается, что снеголавинная метеостанция расположена в украинских Карпатах в долине Пожижевская на высоте 1550 м. Тогда как высота горы Поп Иван Черногорский – 2020,5 м.

Высота снежного покрова на метеостанции Пожижевская достигает 16 см

Высота снежного покрова на метеостанции Пожижевская достигает 16 см

FacebookЧерногорский горный поисково-спасательный пост

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Александр Голобин

При этом в соцсетях местные жители делятся фотографиями первых дней этой зимы в Карпатах. Красивые снимки заснеженных украинских гор опубликовал на своей странице в Facebook Александр Голобин из Ворохты.

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Александр Голобин

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Александр Голобин

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Александр Голобин

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Александр Голобин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Новый 2020-й год будет морозно, однако осадки не ожидаются. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание.

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Читайте все новости по теме "Погода в Карпатах" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Погода в Карпатах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
снегопад погода
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПОКА ЕЩЕ "Украинские"
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Красота! Бываю регулярно в зимней карпатской сказке.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Шматок Сергій, ну через год будешь туда ездить заодно и заработаешь на чистке венгерских и польских сортиров!))))))
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Хо Хол
Хо Хол
Какое отношение украина имеет к карпатам, ceлюки?
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