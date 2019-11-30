Украинские Карпаты засыпало снегом: невероятные фото красочной зимы

В Ивано-Франковской области Украины Кривопольский перевал в Карпатах завалило снегом.

Невероятно красивые фотографии зимы опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Клим.

"1013 метров на уровнем моря", – подписал он.

Зима в Карпатах Facebook Роман Клим

Пользователи в сети также оценили красоту заснеженной природы: "Красиво", "У нас лучший край", "Вот это красота", – пишут люди.

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине со 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий – снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров.

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