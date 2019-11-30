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1 декабря • обновлено в 06:14
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Украинские Карпаты засыпало снегом: невероятные фото красочной зимы

5.5т
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В Ивано-Франковской области Украины Кривопольский перевал в Карпатах завалило снегом.

Невероятно красивые фотографии зимы опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Клим.

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"1013 метров на уровнем моря", – подписал он.

Зима в Карпатах

Зима в Карпатах

Facebook Роман Клим

Украинские Карпаты засыпало снегом: невероятные фото красочной зимы
Украинские Карпаты засыпало снегом: невероятные фото красочной зимы
Украинские Карпаты засыпало снегом: невероятные фото красочной зимы

Пользователи в сети также оценили красоту заснеженной природы: "Красиво", "У нас лучший край", "Вот это красота", – пишут люди.

Украинские Карпаты засыпало снегом: невероятные фото красочной зимы

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине со 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий – снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Украина
Тег
погода
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Уркаинские? Это временно, унитазофилы
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