Украинские Карпаты засыпало снегом: фото с популярных курортов

Карина Бондаренко Общество 13:24, 31.10.2020 Обновлено: 13:45, 31.10.2020

Утром в субботу, 31 октября, украинские Карпаты засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до -4 градусов.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Фото и видео с популярных курортов также появилось на странице snig.info (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 7:55, 31.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4°С. Мелкий снег", – говорится под фото.

Заснежило на горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат и Захар Беркут.

Можно прокатиться с горы.
snig.info
Горы покрылись снегом.
НАШ
В Карпатах выпал снег.
Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook
На горнолыжных курортах заснежило.
НАШ
Выпал снег.
НАШ
На западную Украину пришла зима.
НАШ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, начало последнего месяца осени будет дождливым, но приблизительно к середине первой декады ноября придет тепло – бабье лето. Такой прогноз озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Умер звезда "Джеймса Бонда" Шон Коннери

ДТП на Майдане в Киеве: стало известно, кто погиб и пострадал под колесами Land Rover

Украинцы раскритиковали законопроект Зеленского об увольнении всех судей КСУ

Почти половина судей КСУ внесла новые доходы в декларации, когда доступ к ним был закрыт

Зеленский уклоняется от обязанностей Главнокомандующего