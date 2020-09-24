Украинские и британские десантники устроили зрелищные маневры на Азовском море. Фото

Десантники ВСУ и их коллеги из Британии начали масштабные практические тренировки на берегу Азовского моря в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2020".

Как сообщает АрмияInform, по команде подразделения реактивной и самоходной артиллерии из состава бригады ДШВ ВСУ совершили марш в определенный район выполнения задач.

Десантники-артиллеристы оперативно провели развертывание на рубежах и заняли позиции для нанесения огневого удара. Перед бойцами стояла ответственная задача: провести топогеодезическую и метеорологическую подготовку, максимально точно определить координаты нахождения десантных катеров противника в море и быстро "доставить" снаряды к целям.

Украинско-британское слаживание прошло на Херсонщине. АрмияInform

Десантники вели огонь по целям условных захватчиков в рамках "Объединенных усилий – 2020". АрмияInform

Боевые машины ДШВ ВСУ на украинско-британских учениях. АрмияInform

Воины ВСУ отрабатывали уничтожение "первой волны" морского десанта противника. АрмияInform

Артиллерия ДШВ ВСУ тренировалась уничтожать вражеские катера. АрмияInform

По словам командира одной из боевых бригад ДШВ ВСУ, по замыслу надо было уничтожить "первую волну" вражеского морского десанта и исключить высадку его второго эшелона. Также во время тренировок проверялась способность боевых расчетов подразделений реактивной и самоходной артиллерии умело управлять огнем и обеспечивать прикрытие основных сил десантно-штурмовых подразделений во время наступательных действий.

Однако самое главное – это способность эффективно наносить прицельные огневые удары по условным десантным катерам и другим малоразмерным целям противника.

"Благодаря точным огневым ударам и слаженности боевых расчетов артиллерийских систем нам удалось сорвать намерения условного противника по высадке морского десанта на одном из десантно-доступных участков побережья Азовского моря", –рассказал командир бригады ДШВ.

Движение армейских колонн на учениях в Херсонской области. АрмияInform

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Часть учений ВСУ происходила на суше, а часть – на воде. АрмияInform

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Как сообщал OBOZREVATEL, также во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО войска противовоздушной обороны ВСУ продемонстрировали готовность к отражению атаки врага с воздуха. В частности, свое мастерство показали зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык".