Украинские евреи выразили протест против нового Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", профинансированного российскими миллиардерами

Украинские евреи обратились к гражданскому обществу Украины с призывом наконец осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти.

Авторы Обращение выразили решительное несогласие с проектом Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", инициированным и финансируемым российскими миллиардерами, как имеющим стать оружием для российской пропаганды в ее стремлении дискредитировать наше государство в мире, передает День.

Они призвали поддержать разработанный украинскими историками государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который стремится достойно почтить память всех жертв этого трагического места.

Люди, которые уже поддержали Обращение не слишком надеются на понимание и помощь со стороны нынешней власти, поэтому это обращение направлено к украинскому гражданскому обществу, которое является надежным фактором цивилизованного будущего Украины.

Обращение подписали более 160 украинских евреев, которые сегодня живут как в Украине, так и в Израиле, Канаде, Нидерландах, Германии, Польши, России, США, Франции, Чехии. В частности, это Галина Аккерман, Марк Белорусец, Валерия Богуславская, Матвей Вайсберг, Карл Волох, Михаил Гершензон, Семен Глузман, Павел Гольдин, Игорь Гольфман, Максим Гон, Георгий Духовичный, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Дмитрий Кимельфельд, Ирина Климова, рав Моше Колесник, Тимур Литовченко, Михаил Мицель, Евгений Монастырский, Виталий Нахманович, Александр Пасхавер, Йоханан Петровский-Штерн, Анатолий Подольский, Виталий Портников, Сергей Тихий, Бронислав Тутельман, Артур Фредекинд, Натан Хазин, Борис Херсонский, Ашер Йосеф Черкасский, Велвл Чернин.

ОБРАЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЕВРЕЕВ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ УКРАИНЫ

Мы, украинские евреи, те, кто отождествляет себя с демократическим европейским будущим Украины, кто бок о бок с собратьями из других этносов на протяжении 30 лет независимости поддерживал стремление Украины к демократии и справедливости, развивал и защищал Украину на площадях, на фронте против российской агрессии, в волонтерском движении и в общественном пространстве (морально, материально и личным участием), обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и организациям, членами которых они являются, с призывом поддержать украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанный украинскими историками по поручению Кабинета министров Украины.

Нельзя допустить, чтобы десятки тысяч еврейских и нееврейских жертв Бабьего Яра даже через 80 лет после страшной смерти стали заложниками и орудием российской пропаганды против Украины.

Сейчас на территории Бабьего Яра и его окрестностей существует более 30 памятных и мемориальных знаков, которые, к сожалению, до сих пор не объединены в общее мемориальное пространство. Несмотря на это, в сознании рядовых постсоветских граждан и в широком международном общем, память Бабьего Яра остается якобы почти никак не отмечено.

К сожалению, Украина за годы независимости не смогла среди прочего достойно почтить память десятков тысяч своих замученных сограждан-евреев и не евреев. А отсутствие мемориального пространства и надлежащего музейного центра только усиливает ощущение государственной беспомощности.

Такая слабость является отражением общего недостаточного внимания государства к становлению украинской политики памяти – важной составляющей существования и восприятия Украины как действительно самостоятельной и независимой страны, укорененной в мировую историю, а не случайный осколком русско-советской империи, которую лаской или силой можно и надо вернуть назад.

Именно поэтому мы и обращаемся с этим призывом не к власти, а к гражданскому обществу, которое, по нашему убеждению, является надежным фактором цивилизованного будущего Украины.

Изначально от государственной независимости Украины мы наблюдаем, как прежде Россия, а также некоторые другие страны, пытаются стать арбитрами в нашей истории, вопросам украинской политики памяти. Подобное вмешательство во внутренние дела Украины недопустимо, так как это привело бы к угрозе потери Украиной своей государственной субъектности.

На этом фоне появление двух отдельных проектов мемориализации Бабьего Яра – украинского и российского – стало мощным фактором продолжения идеологического противостояния старой – евразийской, постимперской позиции и новой – украинской и проевропейской. Именно поэтому мы неприятно удивлены открытой поддержкой, которую предоставил действующий президент Украины Владимир Зеленский именно российскому проекту.

Этот проект предложен и финансируется российскими миллиардерами, при этом навязчиво подчеркивается их еврейское происхождение. Также педалируется то, что они являются уроженцами Украины, в последнее время их даже называют "украинскими евреями" (а почему не британскими – по месту нынешнего проживания одного из них). Таким образом старательно маскируется факт их абсолютной аффилированности с Россией и лично с Путиным.

Появление российского проекта была разыграно как любимая путинскими пропагандистами "многоходовочка", чтобы загнать Украину в цугцванґ – определенное состояние "языком" шахматам, когда каждый ход ведет к ухудшению ситуации и проигрыша. Если этот проект будет воплощен, это не только продемонстрирует всему миру, что Украина якобы не способна достойно почтить память еврейских и не еврейских жертв Второй мировой войны, а сам проект станет мощным орудием российской пропаганды, которая пытается представить украинцев как радикальных националистов и антисемитов.

Если же нет – это будет представлено как "доказательство антисемитизма" Украины, которая не позволила почтить память жертв Холокоста. Поэтому появление и воплощение украинского, государственного проекта при поддержке украинского гражданского общества ломает эту путинскую игру.

Существенные различия двух проектов не являются только проявлениями принципиальных отличий украинской и российской политики памяти или разными взглядами российских и украинских историков на трагические события прошлых веков, в частности двадцатого. Только один, но острый пример этой разницы: несмотря на декларации о сохранении памяти о погибших евреях, российский проект планирует строительство музея именно на месте разрушенных в советские времена еврейского и караимского кладбищ.

Украинский проект, в отличие от российского, очень деликатно относится к вопросам еврейской религии и традиции. Он категорически отрицает возможность строительства на местах захоронений, расстрелов и сожжения останков замученных людей. В этом проявляется действенное украинское уважение к одному из краеугольных камней иудейской традиции.

Обращаясь к гражданскому обществу, мы, украинские евреи, призываем воспринимать Холокост и в частности трагедии Бабьего Яра не только еврейскую трагедию, но и частью украинской истории и украинской политики памяти, как Голодомор и депортация крымских татар, сталинские репрессии 1920-1950-х годов.

Мы хорошо помним, что в конце тоталитарного срока нашей общей истории и в начале возрождения национально-демократических движений украинцев и евреев в середине прошлого столетия, именно Бабий Яр стал тем местом, где встретились активисты упомянутых выше движений и нашли общий язык. Координация действий и союзническое объединение еврейского движения с украинским национально-демократическим и правозащитным движениями стали символами конца коммунистической империи.

Для нас борьба за надлежащую память жертв Бабьего Яра является актом совести и одновременно национальным и гражданским долгом. Мы считаем, что именно украинский проект мемориализации Бабьего Яра, который сочетает памяти жертв Холокоста с другими, нееврейскими жертвами, включая память о еврейской трагедии в сплошной исторический контекст и делает ее неотъемлемой частью всеукраинской исторической памяти, должен быть воплощен в этом трагическом пространстве.