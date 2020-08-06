Украинские десантники покажут мощь ВСУ на международных учениях в ЕС. Зрелищные фото

Виктория Довгань Общество 11:31, 6.08.2020

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которая дислоцирована на Львовщине, участвуют в многонациональных учениях Saber Junction – 2020 в Германии.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, они проводятся на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности в городе Хохенфельс. Участниками являются 17 стран.

Примечательно, что весь личный состав украинского подразделения, представляющий нашу страну на упомянутых учениях, имеет немалый боевой опыт, приобретенный во время российско-украинской войны на Донбассе. Кроме того, некоторые из военнослужащих участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также многонациональных учениях.

Десантники ВСУ представляют Украину на учениях Saber Junction – 2020
Сайт Минобороны Украины
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ
Сайт Минобороны Украины
Защитники тренируются в Хохенфельсе
Сайт Минобороны Украины
Перед учениями воины ВСУ прошли 14-дневную обсервацию
Сайт Минобороны Украины

"Украинское подразделение, как и остальные страны-участницы, проходил 14-ти дневную обсервацию на территории военной базы. Для безопасности участников многонациональных учений военнослужащих несколько раз проверили на COVID-19, результаты – негативные", – отметили в Минобороны.

Однако при обсервации, чтобы не терять формы, с соблюдением всех карантинных мер, украинские воины-десантники ежедневно повышали практические навыки во время занятий по основным предметам боевой подготовки, а также активно занимались спортом.

Воины совершенствуют боевую подготовку
Сайт Минобороны Украины
Большинство участников Saber Junction – 2020 являются участниками войны на Донбассе
Сайт Минобороны Украины
Межнациональные обучение в ФРГ
Сайт Минобороны Украины

5 августа защитники получили и наладили необходимое имущество и снаряжение, а также начали мероприятия непосредственной подготовки: планирование, проведение инструкторско-методических занятий в составе подразделений уровня взвод – рта, проведение занятий с военными посредниками и тому подобное.

Во время полевой фазы многонациональных учений Saber Junction – 2020 подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе.

Напомним, что Saber Junction – это серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7-й армии Сухопутных войск Вооруженных сил США.

Учения проводятся командованием подготовки 7-й армии Сухопутных войск ВС США
Сайт Минобороны Украины
Воин ВСУ оттачивает практические навыки по стрельбе
Сайт Минобороны Украины
Десантник 80-й ОДШБр ДШВ ВСУ
Сайт Минобороны Украины
База, где живут армейцы во время Saber Junction – 2020
Сайт Минобороны Украины
В учениях Saber Junction – 2020 принимают участие 17 стран
Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года ВСУ приняли участие в международных учениях Combined Resolve 12 в Германии. Там они вызвали настоящий фурор среди стран-членов НАТО своим мастерством и высоким уровнем боевой подготовки.

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