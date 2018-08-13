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Украинские бойцы на Донбассе получили "мощное оружие". Фотофакт

7.1тЧитать новость на украинском

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области украинские защитники будут через громкоговоритель включать гимн Украины.

О таком методе борьбы с российскими захватчиками сообщили на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook.

Facebook "Повернись живим"

"Рупор ― старое, еще советское, но надежное и проверенное временем мощное оружие для политинформации и наставления заблудших душ на правильный путь. Оно только что прибыло на легендарную авдеевскую промзону. Бойцы усиленно работают над программой и подбором произведений для прочистки засоренных роспропагандой мозгов. Теперь продирать запухшие глаза рано утром боевики будут под гимн Украины", ― иронично написали волонтеры.

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Как писал OBOZREVATEL, в июле террористы обстреляли мирных жителей Авдеевки. После мощнейшей атаки на жилые кварталы пострадало двое людей.

Однако и в самом городе среди населения встречаются любители "русского мира". К примеру, недавно в сети разгорелся спор из-за празднования Дня металлурга.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаАвдеевка
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
"Защитники" быстрей заебутся свой щеневмерлик слушать.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"для прочистки засоренных роспропагандой мозгов. " Правильно, пусть террористы-сепаратисты узнают, что на самом деле это они сами себя обстреливают
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