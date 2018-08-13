Украинские бойцы на Донбассе получили "мощное оружие". Фотофакт

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области украинские защитники будут через громкоговоритель включать гимн Украины.

О таком методе борьбы с российскими захватчиками сообщили на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook.

Facebook "Повернись живим"

"Рупор ― старое, еще советское, но надежное и проверенное временем мощное оружие для политинформации и наставления заблудших душ на правильный путь. Оно только что прибыло на легендарную авдеевскую промзону. Бойцы усиленно работают над программой и подбором произведений для прочистки засоренных роспропагандой мозгов. Теперь продирать запухшие глаза рано утром боевики будут под гимн Украины", ― иронично написали волонтеры.

Как писал OBOZREVATEL, в июле террористы обстреляли мирных жителей Авдеевки. После мощнейшей атаки на жилые кварталы пострадало двое людей.

Однако и в самом городе среди населения встречаются любители "русского мира". К примеру, недавно в сети разгорелся спор из-за празднования Дня металлурга.