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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Українські воїни на реабілітації в Угорщині: спільне протистояння війни з Росією

1.4т

Сьогодні группа атошників, що перебуває в Угорщині на реабілітації відвідала українську амбасаду в Будапешті.

Нас зустріла пані посол і ми чудово поговорили про життя, познайомились і попили кави з тістечками, що готують при амбасаді.

Пані посол розповіла про співпрацю з Угорщиною в питаннях реабілітації українських воїнів, а також про плани з інформування угорців про нашу війну.

На фото з прапором Артем, боєць 24 бригади. Тьома пробув у полоні рік і був звільнений при останньому обміні. У нього сьогодні, 21-го березня, День Народження. Ми поздоровили його кульками і привітальним написом. Він уперше за кордоном.

Далі гуляли містом.

В нашій групі два кіборги. А ще троє дівчат медиків. Дві, з них, мали важкі поранення свого часу.

Також нас запросили до української громади Угорщини. Вона нараховує близько 7000 людей офіційно але кажуть, що більше. До 50 тисяч.

Громада має свій центр і скоро отримає свого представника в Парламенті.

Бібліотека з 5000 книг, з яких більшість українською, клуб, маленький краєвничий музей - все радує зір.

Тішить, що нас з нашим сусідом пов'язує так багато позитивного. Угорці ставляться до української групи привітно хоча не розуміють причин і витоків нашої війни з Росією.

Вони не розуміють - яка загроза іде від Росії. А тому такі групи, що приїжджають на психологічну реабілітацію є однією з найважливіших форм комунікації - візуалізацією реальності війни.

Сподіваюся, що ми також розширемо діалог в рамках обговорення гібридних та інформаційних загроз, що несе Російська Федерація.

Бо війна, яку веде РФ - не проти України, а проти всього цивілізованого світу. І тут використовуються і угорсько-українські відносини.

А от такі позитивні контакти спроможні налагоджувати комунікацію для спільного протистояння гібридній війні.

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Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Венгрия
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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