Главная Новости
6 декабря • обновлено в 09:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Антин Мухарский
Антин Мухарский
Украинский писатель, актер, телеведущий Все статьи автора

Українські росіяни

545
Читать материал на украинском

Можновладці усіх часів Незалежності свідомо чи підсвідомо натягали на український державний концепт росіїйську імперську ідею: мовляв, "єдина паспортизація- єдина нація". І хоч де юре ми всі українці - де факто половина населення України - росіяни!

Плутаючись у соплях гібридних сенсів, ми, наче діти малі, носимося з брехливою лінгвоформою "російськомовні українці"!!! НЕМА ТАКИХ!!!

Новости
Колише вітер тушки гопоти…

Національність - це не місце народження. Це передусім світоглядна структура, що складається з ментальних та культурних кодів, освіти, виховання, історичної залученості, ну і, в першу чергу, - мови, за ареалом існування якої завжди перекроювалися кордони Європи в 19-20 столітті, а в 21-му (як ми увійшли до фази активного державотворення) і у нас.

Росіян в Україні чи не більше, аніж самих українців. І відрізняються вони від імперських (російських) росіян прагненням до демократичного розвитку України, хоч в цілому і назагал споживають той самий медійний продукт (КВН, роспопса, глянець, россеріали), відзначають або симпатизують російським святам, на кшталт дня побьєди, 8го березня чи 23 фєвраля. Навіть в кулінарному аспекті (салат Олів'є, сєльодочка под шубой, московская колбаса, водочка і фільми Гайдая на празднік) - вони ідентичні з імперськими росіянами. Не кажу вже про "язик", за який вони тримаються, як за рятівне коло і живильну пуповину, що пов'язує їх "с вєлікой русской культурой", що їх вони виставляють як щит і броню на варті власних ціннісних орієнтирів.

Новости
"Фашистська" держава Ізраїль. Мрію так само!

Українські росіяни активні, креативні, дотепні і часто-густо більш успішні за своїх співвітчизників, котрі обирають українську парадигму буття (російськомовний ринок товарів і послуг в рази більший) - це про молодих, типу "красной шапочкі", яка вчора на похороні полковника СБУ почувалася "загнаним песиком" і про Юру Бардаша з Алчевська (екс гурт "Гриби"), що позавчора у Дудя розпинався, як його притісняють в Україні.

В окрему категорію хотілося б ще виділити залишки класичного "гомо совєтікус", або представників окремого "радянського народу" (про існування якого заявих Хрущов ще десь у 62-му). Та, оскільки серед цієї вимираючої категорії населення є й багато україномовних рептилоїдів класично лівацького соціал-марксистського штибу, то утримаюся. Хай спокійно доживають свій вік... (але пенсії на Донбас - хрінушки). Помирати під пісні Кобзона і пенсію від "ДНР", мені здається, якось праведніше, особливо як віриш в Гундяєва, автомат Калашнікова і булочку за три копійки.

Новости
"Коломойський мір" як дзеркало нашого суспільства

Це я до чого?

А до того, що сучасні війни - це війни за ідентичність!!!

Сучасна Україна з імперським концептом "одна країна - два народи" не виживе, як не крути...

Путін не дасть!

В той чи інший спосіб він прийде за кожним українським росіянином. До когось через репризи скалозубих КВНщиків, до когось - через російськомовну попсу, до когось - через поезію Ахматової і булгаківського Воланда. Заклики російських (типу) дисидентів і антисистемщиків про примирення та єднання, або через медведчуківські телеканали. Прийде і забере вашу душу, хочете ви цього чи ні... Бо гібридний "русскій мір" - він усюди, навіть якщо розмовляє ламаною українською як нинішній президент.

На нас чекають складні часи, панове. Пропєтлять не вийде... Попереду страшна й непримиренна війна....ЗА ІДЕНТИЧНІСТЬ.

Без неї України не буде. Будуть території заселені росіянами, що, називаючись "українцями", насправді дійсно з росіянами один народ!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Антин Мухарский Антин Мухарский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги