"Где пуля в лоб?!" Украинская журналистка эмоционально обратилась к властям из-за штрафа без маски

Украинская журналистка Марьяна Пьецух раскритиковала власти за то, что сейчас в Украине легко штрафуют граждан, которые не носят защитных масок в рамках карантина, зато не привлекают к ответственности дельцов, продающих бракованные средства защиты.

Эмоциональный пост с десятками матов она выложила на своей странице в Facebook. За 13 часов с момента публикации он набрал более 2,8 тысячи лайков и 1,3 тысячи репостов, а также несколько сотен комментариев, в которых подписчики ее поддержали.

"Ай, короче, буду крыть матом. Конченые твари. Штраф без маски – 17 тыс. грн. Суки, а где штрафы тем, кто синтетическую под видом медмаскы за 20 грн продает. Где пуля в лоб, кто вывез маски нормальные из страны за копейки", – высказалась она.

Журналистка также отметила, что сейчас в Украине никто не штрафует за то, что респираторы в магазинах продают чуть ли не в десять раз дороже. И ни одному контролирующему органу нет дела до того, что украинские медики вынуждены лечить больных в обычных марлевых масках, которые используют по несколько раз.

"Где, конченые вы наши, логика, люди, нося неделю ту же маску грязную за 20 грн, в разы себя риску подвергают? Вы не в курсе, что для большинства украинцев 100 грн в неделю на маски, точнее их имитацию – это роскошь? А теперь еще и безработных украинцев, м*ть вашу", – не подбирает слов Пьецух.

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Она подчеркнула, что должностные лица, которые говорят о соблюдении правил карантина, носят респираторы или более дорогие и качественнее маски, тогда как обычные украинцы, из-за их отсутствия или высокой стоимости в аптеках, сами шьют себе марлевые.

"Что же вы, к*рва, призываете шить себе тряпочки, а сами ходите в респираторах крутых. Обмотайтеся, суки, тряпками и подышите. И не забудьте на тряпочку логотип полиции, чтобы красиво. И помните, влажность на тряпочке от дыхания – это дополнительный риск. Будьте здоровы, суки", – подытожила журналистка.

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Комментарии украинцев Facebook/Марьяна Пьецух

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

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