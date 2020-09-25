Украинская Википедия ограничила ссылки на пропагандистов и сайты-фейкометы. Список

Мирослав Семенюк Общество 15:04, 25.09.2020 Обновлено: 15:39, 25.09.2020

Украинская Википедия ограничила редактирование материалов с использованием ряда пропагандистских сайтов.

Как сообщил в Twitter администратор украинской Википедии Назар Токарь, отныне любое изменение с использованием таких сайтов будет выдавать предупреждение перед сохранением.

"Если это не повлияет на статистику, следующим шагом может быть блокирование", – пояснил он.

По словам Токаря, всего в списке 26 сайтов, среди которых – сайты телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Наш", а также "Страна", "Знай.юа", "Политека".

Сюда же отнесены кремлевские пропагандисты РИА Новости, "Известия", РБК, "Комсомольская правда", "КП в Украине" и другие.

Пользователи в комментариях одобрили такой шаг украинской Википедии и начали советовать многие другие сайты, которые стоит добавить в этот список.

Скрин Twitter
Скрин Twitter
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в английской версии Википедии исправили написание столицы Украины Киева с "Kiev" на "Kyiv".

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