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Украинская учительница загремела в скандал из-за шутки о УПЦ МП: в России подхватили

8.3тЧитать материал на украинском

В Виннице учительница математики из школы №15 Ольга Маслова попала в масштабный скандал после того, как пошутила о Московском патриархате в закрытом чате с родителями учеников.

Учительница написала поздравление с созданием независимой украинской православной церкви, пошутив, что родителей будут вызывать в школу, если увидят в храмах Московского патриархата.

"Поздравляю всех с значимым и историческим днем для всех нас, украинский. Украинская автокефальная церковь есть! Если узнаю, что кто-то поплелся на Рождество или ходит в секту МП, то дневник мне на стол и родителей в школу", — написала она.

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Украинская учительница загремела в скандал из-за шутки о УПЦ МП: в России подхватили
Украинская учительница загремела в скандал из-за шутки о УПЦ МП: в России подхватили

Однако кто-то выложил ее сообщение в открытый доступ, что вызвало множество агрессивных комментариев в сети, в том числе и угроз в адрес учительницы. Об инциденте узнали и в России, где пропагандисты принялись на основе шутки женщины распространять новые фейки об Украине.

В свою очередь коллеги Масловой поддержали ее, потребовав извинений от того, кто выложил сообщение учительницы в сеть. Директор школы заявила, что учительница хоть и нарушила этические нормы, но увольнять ее с работы причин нет.

Украинская учительница загремела в скандал из-за шутки о УПЦ МП: в России подхватили

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе 15 декабрябыла создана автокефальная Украинская православная церковь, главой которой избрали митрополита Епифания.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Накануне Россия поставила наглый ультиматум Украине из-за автокефальной церкви.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаВинница
Тег
УПЦ МП
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Найти того ублюдка, кто подленько выложил в сеть. И реально порвать пасть. Если бы в отношении моей женщины нечто подобное кто то сделал - так и было бы! Это закрытый чат - и он им должен быть. С моральной точки зрения она полностью молодец! А то, что эту погань кацапскую необходимо искоренять - наглядно демонстрируют эти события. Какая то кацапская дрянь это публикует. Что сразу говорит о подлости кацапов. Куча платного и просто безмозглого быдла из паРаши и нашего, местного - поднимет вой! Демонстрирую стайное поведение, характерное для закрытых общественных религиозных формирований - по простому сект!
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
А, что она не так написала? Что мы Томос получили, правда, что мп - секта, тоже правда. Какой идиот ее шутку выложил, вот это вопрос, или чувства юмора нет или у СБУ вопросы к распространителю должны быть.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Клименко Ірина, 100 % . Можно подумать , что хоть один ,одна из ее учеников (иц) ходят толком в церковь . Предки , да и только на Пасху и то яйца покрашенные потащат в храм .
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