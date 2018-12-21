Украинская учительница загремела в скандал из-за шутки о УПЦ МП: в России подхватили

В Виннице учительница математики из школы №15 Ольга Маслова попала в масштабный скандал после того, как пошутила о Московском патриархате в закрытом чате с родителями учеников.

Учительница написала поздравление с созданием независимой украинской православной церкви, пошутив, что родителей будут вызывать в школу, если увидят в храмах Московского патриархата.

"Поздравляю всех с значимым и историческим днем для всех нас, украинский. Украинская автокефальная церковь есть! Если узнаю, что кто-то поплелся на Рождество или ходит в секту МП, то дневник мне на стол и родителей в школу", — написала она.

Однако кто-то выложил ее сообщение в открытый доступ, что вызвало множество агрессивных комментариев в сети, в том числе и угроз в адрес учительницы. Об инциденте узнали и в России, где пропагандисты принялись на основе шутки женщины распространять новые фейки об Украине.

В свою очередь коллеги Масловой поддержали ее, потребовав извинений от того, кто выложил сообщение учительницы в сеть. Директор школы заявила, что учительница хоть и нарушила этические нормы, но увольнять ее с работы причин нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе 15 декабрябыла создана автокефальная Украинская православная церковь, главой которой избрали митрополита Епифания.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Накануне Россия поставила наглый ультиматум Украине из-за автокефальной церкви.