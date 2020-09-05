Украинская учительница – об обучении во время COVІD-19: мы в щитках, по спине течет, в глазах все плывет

Учительница Бабинского лицея на Ровенщине Оксана Витчук рассказала о реалиях работы в условиях адаптивного карантина.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook, отметив, что педагоги находятся в очень тяжелых условиях.

"Мы по 8 уроков в щитках, когда по спине течет, а в глазах все плывет. У нас нет времени выпить воды, потому что постоянно дежурим в своих классах, мы ежедневно дышим парами антисептиков и дезсредств", – подчеркнула Витчук.

В то же время учительница возмутилась критикой, которая с начала учебного года выливается в соцсетях на работников образования.

"Уважаемые, учителя не работают в сфере обслуживания, их дело учить, а не менять маски, обрабатывать руки, делать термометрию, дезинфицировать поверхности, следить за состоянием детей каждую минуту, это не входит в наши ежедневные обязанности! Но мы это делаем, ежедневно, помогая персоналу обеспечить безопасное пребывание Ваших детей в заведении!" – отметила педагог.

Она призвала родителей, не покупать цветов или дополнительных материалов для детей, если они не хотят этого делать.

"Ваше право покупать или нет тетради для контрольных и лабораторных работ, государство, к сожалению, не обеспечивает этим, если Вы считаете, что не надо, то не надо, школу заканчивают все!!! Не покупайте цветов, если нет личного желания, чтобы потом рассказывать, как потратились: не проявляйте других способов внимания только для того, чтобы потом это стало постом для обсуждения в соцсетях", – написала Витчук.

Она призвала уважать учителей и держаться вместе, чтобы победить трудности.

"Врачей реабилитировал коронавирус, а педагогов??? Что нам еще нужно для того, чтобы мы в конце стали друг к другу ближе? Мы плывем в одной лодке, а гребем в разные стороны. Потонем вместе в конце концов, потому что не получится заработать собственный авторитет, поливая грязью других", – заметила учительница.

Украинская учительница рассказала о работе в условиях адаптивного карантина. Facebook Oksana Vitchuk

Учительница пожаловалась на "грязь" в соцсетях. Facebook Oksana Vitchuk

Учительница призвала к уважению и пониманию. Facebook Oksana Vitchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский рассказал, как учителям защититься от инфицирования коронавирусом во время общения с учениками. По его словам, их могут защитить прозрачный экран, интенсивное проветривание и респираторы с достаточной степенью защиты.