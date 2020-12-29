Украинская учительница – о пытках в плену "ДНР": заставляли петь гимн РФ и держали с крысами

Учительница истории Украины Наталья Карачор почти два года провела в плену боевиков так называемой ДНР и подвергалась пыткам после обвинения в "шпионаже" в пользу Украины

О пережитом в тюрьме донецких сепаратистов "Изоляция" она рассказала в интервью "ВВС News Украина". В частности, ее заставляли ежедневно петь гимн РФ и держали в камере с крысами.

Однажды учительницу подняли из подвала и перевели в другую камеру якобы на расстрел.

"Меня поставили к стенке. Говорят, повернись лицом к стене, будем расстреливать. Я молилась и просила прощения у дочери, что больше никогда ее не увижу. Ну и постреляли холостыми. Ударили прикладом автомата, я потеряла сознание, а когда открыла глаза, то была уже в подвале. Там, кроме меня, жили две крысы. Чтобы не сойти с ума, я с ними разговаривала. Назвала их Маша и Миша", – рассказала она.

Также пленных в "Изоляции" заставляли ежедневно петь гимн России, это была своеобразным развлечением для надзирателей.

Женщина постоянно слышала крики людей, над которыми издевались боевики.

"Я каждую ночь слышала, как ребята кричат. Это просто невозможно передать словами", – рассказала бывшая пленная.

Наталья Карачор в день освобождения Офис Президента Украины

Что известно о Наталье Карачор?

Жительница Шахтерска Донецкой области (ныне город оккупирован боевиками).

Преподавала историю Украины и право в местном профессиональном лицее, лекции вела на украинском.

После начала российской агрессии на востоке страны не скрывала проукраинских взглядов.

В 2015-м переехала в Краматорск, где преподавала историю в местной школе и помогала волонтерам.

В сети обнародовала видеоролик с выступлением, в котором критиковала работников школ за поддержку так называемого референдума в "ДНР".

4 апреля 2018 года боевики задержали Карачор в Шахтерске, куда она вернулась, чтобы ухаживать за тяжелобольным мужем.

Во время обыска у учительницы нашли "доказательства шпионской деятельности": флаг Украины, календари с украинской символикой, книги "Аэропорт" и "Киборги", стихи Сосюры.

Карачор обвинили по 12-ти статьям, основная из которых "шпионаж", и приговорили к 12 годам заключения.

29 декабря 2019 года она вернулась в Украину в рамках обмена пленными.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам украинского журналиста Станислава Асеева, который пережил плен "ДНР", тюрьма "Изоляция" – это абсолютный аналог концлагеря образца 30-х годов XX века.

Он провел в донецкой "Изоляции" более двух лет и был освобожден с Карачор в один день. В своей книге "Светлый путь" Асеев отметил, что на людей в плену оказывали даже большее моральное и физическое давление, чем в сталинские времена.