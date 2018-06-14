Украинская церковь перейдет на новый календарь: Филарет назвал условие

Украинская православная Церковь Киевского патриархата рассматривает вопрос перехода на новоюлианский календарь.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

"В принципе, это возможно. Подавляющее большинство православных церквей перешли на этот календарь. Только 5 православных церквей до сих пор этого не сделали. Это Иерусалимская, Русская, Украинская, Сербская и Грузинская. Переход возможен. Но при каких условиях? Если народ будет согласен перейти", - подчеркнул он.

Также Филарет напомнил, что в 20-е годы ХХ века церковь уже переходила на новый календарь, на григорианский, но люди в церковь не приходили.

Например, на Рождество 25 декабря. Праздник, а в храме нет людей", - добавил глава УПЦ КП.

Напомним, глава УПЦ КП также заявил, о передаче Киево-Печерской и Почаевской лавр Украинской церкви, а также оценил возможность появления женщин-священников в УПЦ КП.