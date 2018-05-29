Украинская полиция будет летать на новых вертолетах

Вскоре вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 новейшими летательными аппаратами производства "Airbus Helicopters" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, которое подписали в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан, сообщает пресс-служба МВД.

Новые вертолеты будут привлечены для выполнения различных заданий Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, Национальной гвардией и Национальной полицией Украины.

По словам Авакова, первые четыре машины Украина сможет получить уже в 2018 году. Их отдадут новой службе реагирования МВД для выполнения спасательной и медицинской функций.

Аваков подписывает соглашение Пресс-служба МВД

Аваков подписывает соглашение Пресс-служба МВД

Аваков подписывает соглашение Пресс-служба МВД

Аваков подписывает соглашение Пресс-служба МВД

Арсен Аваков Пресс-служба МВД

"Мы подписали соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которого около 551 млн евро. По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18. Из них 21 вертолет — модели Н225 — вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первых четыре машины", — рассказал подробности Аваков.

В целом условиями соглашения предусмотрены поставки вертолетов трех моделей — Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства Ми-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут входить в санитарную авиацию. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", — подчеркнул глава МВД.

Аваков также добавил, что в бюджете его ведомства была заложена сумма 1 млрд грн на обновление вертолетного парка. Но, помимо этого, французская сторона предоставляет хорошие финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Вертолеты, которые получит МВД Пресс-служба МВД

Вертолеты, которые получит МВД Пресс-служба МВД

Вертолеты, которые получит МВД Пресс-служба МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, о запланированном пополнении вертолетного парка МВД Авакаов сообщил еще в марте 2018 года.