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Украинская полиция будет летать на новых вертолетах

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Вскоре вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины пополнится 55 новейшими летательными аппаратами производства "Airbus Helicopters" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, которое подписали в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан, сообщает пресс-служба МВД.

Новые вертолеты будут привлечены для выполнения различных заданий Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, Национальной гвардией и Национальной полицией Украины.

По словам Авакова, первые четыре машины Украина сможет получить уже в 2018 году. Их отдадут новой службе реагирования МВД для выполнения спасательной и медицинской функций.

Аваков подписывает соглашение

Пресс-служба МВД

Аваков подписывает соглашение

Пресс-служба МВД

Аваков подписывает соглашение

Пресс-служба МВД

Аваков подписывает соглашение

Пресс-служба МВД

Арсен Аваков

Пресс-служба МВД

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"Мы подписали соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которого около 551 млн евро. По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18. Из них 21 вертолет — модели Н225 — вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первых четыре машины", — рассказал подробности Аваков.

В целом условиями соглашения предусмотрены поставки вертолетов трех моделей — Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства Ми-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

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"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут входить в санитарную авиацию. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", — подчеркнул глава МВД.

Аваков также добавил, что в бюджете его ведомства была заложена сумма 1 млрд грн на обновление вертолетного парка. Но, помимо этого, французская сторона предоставляет хорошие финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Вертолеты, которые получит МВД

Пресс-служба МВД

Вертолеты, которые получит МВД

Пресс-служба МВД

Вертолеты, которые получит МВД

Пресс-служба МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, о запланированном пополнении вертолетного парка МВД Авакаов сообщил еще в марте 2018 года.

Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Объект
Министерство внутренних дел Украины
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