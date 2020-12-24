Украинская медсестра реанимировала мужчину в поезде. Видео

Медсестра Елена Билык спасла мужчину, у которого в электричке произошел гипертонический криз.

62-летний Алексей Шурда потерял сознание в тамбуре электрички, когда ехал из Нежина в Киев на работу. Видео рассказа пострадавшего и спасительницы опубликовано на странице " UA: Перший" в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Билык вспоминает, как услышала в громкоговоритель объявление о том, что срочно необходим медик. В тамбуре она увидела мужчину без сознания, у которого остановилось сердце.

"Я нащупала сонную артерию, но пульса не было. Сразу привела его в горизонтальное положение и начала сердечно-легочную реанимацию", – рассказала она.

На станции в Носовке мужчину забрала скорая помощь. У него диагностировали гипертонический криз.

Стоит отметить, что женщина недавно сама перенесла операцию и неделю назад врачи разрешили ей свободно двигать руками.

У Билык это не первый случай, когда ей приходилось в общественном месте проводить реанимационные мероприятия. Так, 4,5 года назад она спасла женщину средних лет, которую скорая забирала также в Носовке.

Как сообщал OBOZREVATEL, родные избитого до смерти жителя Ривного согласились на трансплантацию его органов, благодаря чему удалось спасти жизнь четырех человек.