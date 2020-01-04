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4 января • обновлено в 18:41
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Украинская компания хочет совершить прорыв в мировом животноводстве: что известно

1.3т
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В Днепре на заводе "Потоки" разработали кормовой концентрат из подсолнуха с рекордно высоким содержанием белка. Уровень протеина в продукте достигает 52%.

Как написало издание УНН, использовать такой концентрат можно в кормах для свиней, коров, кроликов, курей и рыб (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Изобретенный в Украине продукт способен потеснить с мирового рынка другие концентраты из сои и подсолнечника, которые содержат меньше питательных веществ и часто насыщены ГМО.

Украинская компания хочет совершить прорыв в мировом животноводстве

Украинская компания хочет совершить прорыв в мировом животноводстве

УНН

В 2020 году компания "Потоки" нацелена на завоевание новым украинским продуктом рынков ЕС. Это связано с тем, что корма из сои содержат в себе генномодифицированный белок, а страны Европы активно борются с ГМО-продукцией, и ставят цель в 2022 году отказаться от нее полностью.

Завод "Потоки" уже провел ряд опытов, связанных с апробацией продукта. В декабре был закончен экспериме нт по выращиванию бройлеров на кормах с содержанием высокопротеинового подсолнечного концентрата.

В ходе эксперимента цыплят 42 дня кормили высокопротеиновым концентратом без использования антибиотиков и стимуляторов роста. Контрольная группа получала корма на основе сои, а исследовательская – на основе подсолнечного концентрата. У кур, которых прикармливали 100% высокопротеиновым концентратом, зафиксировали прирост 7-8%, а затраты корма в весовом эквиваленте снизились на 16%.

По заказу компании уже начали разработку лицензированных рецептур для кормления животных в разных странах мира. Тайская компания Bangkok Animal Research Center начала работу над рецептурами кормов для свиней и кур, а норвежская Nofima AS – для рыб.

Завод "Потоки" уже заключил контракт с нидерландским институтом SchothorstFeed Research. Ученые будут анализировать содержание нового высокопротеиновый продукта и его качества с января 2020 года и покажут выводы через три месяца.

На заводе "Потоки" подходит к концу монтаж оборудования, разработанного в Болгарии и Германии специально для производства инновационного концентрата. Выпускать концентрат планируют под ТМ PROGLOT.

Украинская компания хочет совершить прорыв в мировом животноводстве

Украинская компания хочет совершить прорыв в мировом животноводстве

УНН

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Днепр
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