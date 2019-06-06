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Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло

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Представители украинской интеллигенции обратились к почетному патриарху Филарету с просьбой воздержаться от публичных дискуссий или интервью, которые могут посеять тревогу и порадовать недругов государства.

Об этом говорится в обращении культурных деятелей к патриарху, в котором они просят не подрывать авторитет иерархов ПЦУ, передает "Укринформ".

"Пусть те, кто пытается направлять Вас в ущерб единству нашей церкви, подстрекает к противостоянию внутри нашей церкви, выставляя на суд перед верующими и украинским гражданством, а тем самым подрывая духовные силы нашего народа, дискредитируя пройденный Вами жизненный путь, пусть отойдут от нашего общего святого дела", - говорится в обращении.

Общественность предостерегает Филарета, что "кремлевское церквоначалие умело организует необходимые для сохранения своего имперского влияния пропагандистские кампании", а "под шумок этой полемики промосковские силы сознательно тормозят переход приходов к ПЦУ, атакуют кафедральный храм винницкого митрополита Симеона, организуют распространение информационного мусора московского происхождения".

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

24 канал

"Просим Вас, Ваше Святейшество, воздержаться в ближайшее время от любых публичных дискуссий или интервью, которые могут внести тревогу и неуверенность среди православных людей и тешить недругов Украины. Верим, что Ваша молитва и Ваша мудрость духовного проводника еще долгие годы будут всем нам установочным указателем", - заключила интеллигенция.

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Среди подписантов: народный артист Украины Тарас Компаниченко, писатели Дмитрий Павлычко, Павел Мовчан, почетный академик Академии искусств Украины Николай Жулинский, гендиректор Национального исторического музея Татьяна Сосновская, гендиректор музея народной архитектуры и быта Оксана Повякель, гендиректор национального музея литературы Галина Сорока, ректор Национального университета "Острожская Академия" Игорь Пасечник, профессора-религиоведы Александр Саган, Анатолий Колодный, Людмила Филипович и другие.

Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло
Украинская интеллигенция внезапно обратилась с требованием к Филарету: что произошло

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
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