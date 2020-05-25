Украинская игра о захвате Москвы Гитлером наделала шуму в России
Игровая студия Starni Games из Киева разозлила российского сенатора Франца Клинцевича промороликом к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg. В нем показана альтернативная версия окончания Второй мировой войны: победа Адольфа Гитлера и захват Москвы.
В описи к игре на YouTube-канале Strategic Mind отмечается, что продукт уже доступен для покупки на платформе Steam (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Поклонники военных игр по всему миру получат возможность насладиться новой пошаговой стратегией Второй мировой войны с немецкой перспективой! В этом видео мы представляем часть внутриигрового сюжета после победы в битве под Москвой", – написали разработчики.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что такие проекты находятся на контроле у надзорных органов. Кроме того, он пригрозил уголовной ответственностью за распространение игры.
"Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию", – возмутился Клинцевич.
"Я не рекомендую никому в этом плане начинать что-то, пытаться интересоваться, тем более на такую злободневную тему, как 75-я годовщина (победы во Второй мировой войне. – Ред.), где игра пропагандирует фашизм и пропагандирует фашистских лидеров. Это недопустимо, вообще не представляю, как может кто-то из наших друзей участвовать в этом процессе и быть причастным к его распространению", – добавил представитель страны-агрессора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее пропагандистка Ольга Скабеева набросилась с критикой на компьютерную игру Call of Duty. В ней россияне увидели отсылки к их участию в войне в Сирии и на Донбассе.
Федеральный "Первый канал" также выпустил сюжет о Call of Duty, где исказил сюжет игры, обвинив ее в "американской пропаганде".