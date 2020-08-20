Украинская EOS Data Analytics проведет мониторинг добычи полезных ископаемых в Европе

Компания EOS Data Analytics, украинского предпринимателя Макса Полякова получила грант от Европейской Комиссии на разработку систем анализа спутниковых данных при добыче полезных ископаемых в Европе.

Как сообщили в пресс-службе компании, общий бюджет 3-летнего проекта Goldeneye составляет 8.3 миллиона евро. Основная задача программы Goldeneye – улучшить безопасность и снизить влияние

горнодобывающей промышленности на окружающую среду, а также повысить эффективность шахт и карьеров за счет комбинированного мониторинга из космоса и на земле.

"С Goldeneye мы не решаем только одну проблему. Наша цель – объединить различные технологии в платформу, которая может предложить инновационные решения как для бизнеса, так и для правительств и оказать положительное влияние на горнодобывающую промышленность в целом", – говорит координатор

проекта Марко Паавола из VTT.

Проект Goldeneye начнется на пяти пилотных площадках: рудник Пюхясалми (Pyhäsalmi) в Финляндии, рудник Трепча (Trepča Mines Complex) в Косово, регионы Рудных Гор в Германии и округ города Панагю́риште в Болгарии, а также медный рудник Рошиа-Поени (Roșia Poieni) в Румынии.

По условиям программы Goldeneye, EOS Data Analytics обеспечит обработку данных со спутников.

"Космос – это прежде всего знания, которые помогают человечеству правильно и своевременно реагировать на изменения в окружающей среде. Поэтому мы сосредоточены на разработке таких технологий. В EOS Data Analytics, более 20 научных и производственных вертикалией, где создаются инструменты для

мониторинга различных процессов на Земле", – рассказал Макс Поляков, основатель EOS и Noosphere Ventures.

"Мы рады синергетическому партнерству с Европейской Комиссией и уверены, что полученный анализ станет еще одним технологическим шагом на пути к сохранению и оптимизации природных ресурсов", – отметил он.

Кроме украинских специалистов, в проект Goldeneye будут вовлечены 16 европейских компаний, а координировать работу объединенной группы будет Исследовательский Центр VTT, расположенный в Финляндии.

Справка. EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Venture. EOS предлагает уникальные решения в области анализа спутниковых данных для аграрной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других отраслей, а также для отслеживания изменений в окружающей среде.

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