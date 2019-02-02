У писателей есть такой термин - "литературный негр". Это когда пишет за тебя другой человек. И не один. Но лавры ты присваиваешь себе. Славу и почести забираешь себе. И имя на книге - твое. Ничего не напоминает?

Во второй мировой участвовали многие национальности, и украинцы жизни положили в играх Кремля. Но победили фашизм почему-то только русские. Если произведенный нами же продукт был удачным - то это сделано в СССР. А если нет - то это украинцы виноваты. Рукож*пые.

А чего мы хотели еще несколько лет назад? В Таежный союз? Ну, например. Было ли это нашим решением? Действительно ли это было нам нужно? Сегодня у кого-то прочитала, что мы делали ракеты, которыми потом гордились россияне, и что в Украине (они считают) разве что девки красивые и борщ вкусный (да простит меня автор этой фразы, позаимствую). Украину водили в совершенно ненужных нам направлениях. Во вредящей нам орбите. С ядром в лице Москвы, разлагающим всю нашу действительность и перспективы.

С другой стороны кто-то скажет - а почему бы и нет? Есть такие же украинцы, которые имеют право на свое мнение, и они считают - нам по пути с Россией.

Да нет же. Очень просто объясняется. Не может быть истинной целью нации идти в глубокую ж*пу, где находится сама Россия. Если отдельная кучка дельцов или глупцов видит свою выгоду, то навязывает это она всей нашей стране, и пытается выдать это за желание всей страны. Нам всем хочется жить хорошо. И если Союз хорошо не жил, если Россия хорошо не живет, то совершенно очевидно - нам в другую сторону. И дело здесь не в США, не в Европе. Если бы во всем мире лучшим примером была Беларусь - то пример нужно было бы брать с Беларуси. Если Индия - то все в сторону Индии, перенимать ее технологии, опыт реформ и так далее.

Роль "литературного негра" можно играть, когда ты сам не определился. Когда ты ищешь себя, пробуешь себя, НО СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ИСКАТЬ??? Мы, наконец, определились. Жаль, что поздно, но лучше - чем никогда. И посмотрите: раньше мы оптом, "страны СНГ", страдали от всех экономических и политических потрясений, в которые лезла Россия. Мы катились с горки вместе с падающим рублем. Мы теряли рынки и инвестиции вместе с "братьями". Мы не могли себе позволить слишком вольно вести себя на мировой политической арене. Потому что кто-то принимал решения вместо нас. Тот, кто ставил свое имя на наших достижениях. Самое страшное, что мы получили в результате такого "сотрудничества" - нас не определяли иностранцы, как отдельную нацию.

"Украина - это где-то в России?" - спрашивали они...

Хочется задать вопрос: на что рассчитывают политики, агитирующие за возврат в орбиту России? На то, что мы не распробовали вкус свободы? Что мы нечаянно забудем - что многое можем сами, и что оказывается "так можно было"? Выйти из тени. Сказать "Я" вместо "МЫ". Под своими заслугами поставить свою подпись. Мы ведь сейчас пересели в другую лодку. Россия катится вниз - но нас-то за собой не тащит, как это было в каждом кризисе. В каждой войне. В Афганистан мы тоже ходили не по собственному желанию, разве не так? Защищать "интернациональный долг" (чей? Перед кем?) - это действительно нужно было Украине? Правда?

Только людей своих положили...

Простите за сложную, наверное, женскую логику. Удалось ли донести мысль - не знаю. Но то, о чем я думаю сейчас - я живу в великую эпоху. Я вижу, как мы рвем зубами Газпром. Вижу, как ВСУ ломает шаблоны и превосходит ожидания (еще бы, выходцы из того же совка, что и Россия). Вижу, как наша дипломатия топчет россиян на их бывшем поле игры. Бывшем.

Теперь это наше место.

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