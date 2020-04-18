Украинская делегация прибыла в Израиль за Благодатным огнем: первое фото

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата в субботу, 18 апреля, отправились в Тель-Авив за Благодатным огнем.

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Об этом сообщил епископ Киевской митрополии УПЦ МП, архимандрит Виктор (Коцаба). На своей странице в Facebook он опубликвал фото из Израиля.

Он рассказал, что делегация церковников ждет прибытия огня в аэропорту.

Как писал OBOZREVATEL, 18 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло одно из самых важных событий года для христиан восточного обряда – схождения Благодатного огня. Из-за пандемии COVID-19 церемония проходила без присутствия паломников.