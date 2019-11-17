Украинская бабушка на гироскутере стала звездой сети. Видео

Пожилая жительница Запорожья Валентина Комарова прославилась в социальных сетях благодаря видео, на котором она ездит на гироскутере. Пенсионерка уверяет, что такой способ передвижения — необходимость по состоянию здоровья.

Ролик с 67-летней женщиной получили популярность в сети Youtube, собрав десятки тысяч просмотров, передает UA.Запорожье (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Валентине Комаров трудно ходить, поэтому семья подарила ей гироскутер, который она успешно освоила. Женщине легко удается держать равновесие и она ловко справляется со своим транспортным средством. Пенсионерка рассказала, что о ее популярности рассказали родственники из Венгрии.

Скриншот с видео UA.Запорожжя

"У нас там родственники живут. Они говорят, что где-то уже миллионов пять, поставили ругательства. Уже почтенный возраст у меня, это тоже о чем-то говорит. Гироскутер, конечно, очень хорошая вещь и очень удобна для тех, кто имеет большие семьи. Единственное, что не у всех людей моего возраста получится ездить, но не надо опускать руки, а пытаться держать интерес к жизни. Тогда у вас все будет хорошо", – утверждает Комарова.

Женщина отметила, что после такой популярности ее жизнь совершенно не изменилось. Валентина Комарова говорит, что не будет возражать, если и в дальнейшем ее видео будет собирать просмотры и лайки.

"Меня это не смущает. Ну это хорошо. Да, это хорошо. Люди здороваются со мной. Круг общения увеличивается. Дети говорят обо мне "Супербабушка", – рассказала пенсионерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская пенсионерка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушке мира и Миссис Трансконтиненталь Классик (Ms. Transcontinental Classic).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram