Главная Новости
17 ноября • обновлено в 06:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинская бабушка на гироскутере стала звездой сети. Видео

1.5т
Читать материал на украинском

Пожилая жительница Запорожья Валентина Комарова прославилась в социальных сетях благодаря видео, на котором она ездит на гироскутере. Пенсионерка уверяет, что такой способ передвижения — необходимость по состоянию здоровья.

Ролик с 67-летней женщиной получили популярность в сети Youtube, собрав десятки тысяч просмотров, передает UA.Запорожье (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Новости
Набросились толпой: на известном рынке Киева пьяная семья жестоко избила пенсионерку. Шокирующее видео 18+

Валентине Комаров трудно ходить, поэтому семья подарила ей гироскутер, который она успешно освоила. Женщине легко удается держать равновесие и она ловко справляется со своим транспортным средством. Пенсионерка рассказала, что о ее популярности рассказали родственники из Венгрии.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

UA.Запорожжя

"У нас там родственники живут. Они говорят, что где-то уже миллионов пять, поставили ругательства. Уже почтенный возраст у меня, это тоже о чем-то говорит. Гироскутер, конечно, очень хорошая вещь и очень удобна для тех, кто имеет большие семьи. Единственное, что не у всех людей моего возраста получится ездить, но не надо опускать руки, а пытаться держать интерес к жизни. Тогда у вас все будет хорошо", – утверждает Комарова.

Женщина отметила, что после такой популярности ее жизнь совершенно не изменилось. Валентина Комарова говорит, что не будет возражать, если и в дальнейшем ее видео будет собирать просмотры и лайки.

"Меня это не смущает. Ну это хорошо. Да, это хорошо. Люди здороваются со мной. Круг общения увеличивается. Дети говорят обо мне "Супербабушка", – рассказала пенсионерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская пенсионерка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушке мира и Миссис Трансконтиненталь Классик (Ms. Transcontinental Classic).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Запорожье
Теги
соцсети видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги