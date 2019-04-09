Украинская армия еще на один шаг отдалилась от СССР: что известно

Вооруженные силы Украины отказываются от советских металлических фляг и переходят на пластиковые.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего.

"Новая фляга украинского войска сделана из легких термопластических материалов", — говорится в сюжете ведомства.

Пластиковая фляга Скриншот видео

Эксперты утверждают, что материалы производства не содержат веществ, опасных для здоровья. "Контактируя с пластиком, вода не вступает с ним в химическую реакцию, и остается пригодной для употребления", — отметил специалист.

В опубликованном видео говорится, что новую флягу можно ожидать в середине 2019 года. Пластиковые материалы не будут содержать каких-либо вредных веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла закон о замене приветствия в Вооруженных силах советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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