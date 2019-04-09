|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украинская армия еще на один шаг отдалилась от СССР: что известно

1.8тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины отказываются от советских металлических фляг и переходят на пластиковые.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, фляга находится на вооружении многих армий мира и является предметом индивидуального снаряжения военнослужащего.

"Новая фляга украинского войска сделана из легких термопластических материалов", — говорится в сюжете ведомства.

Пластиковая фляга

Пластиковая фляга

Скриншот видео

Эксперты утверждают, что материалы производства не содержат веществ, опасных для здоровья. "Контактируя с пластиком, вода не вступает с ним в химическую реакцию, и остается пригодной для употребления", — отметил специалист.

В опубликованном видео говорится, что новую флягу можно ожидать в середине 2019 года. Пластиковые материалы не будут содержать каких-либо вредных веществ.

Новости
"Двойной страйк!" В ВСУ показали новый разгром террористов на Донбассе. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла закон о замене приветствия в Вооруженных силах советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Теги
ВСУМинистерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
10
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Перемога всех перемог!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
еще как отдалилась! вот насколько - https://pauluskp.livejournal.com/1211539.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
вованов вован
вованов вован
Во дают, да в пластике, например, нельзя хранить спиртосодержащие напитки, в Европе вообще запрещают пластиковую посуду, нельзя хранить что-то горячее.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения