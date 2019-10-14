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14 октября • обновлено в 09:01
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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

Украинская армия: атрибут или инструмент?

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До самого начала российской вооружённой агрессии и войны за независимость Украины все

поколения украинской власти считали армию не столько необходимым, сколько неизбежным

атрибутом государства. Президент, парламент и правительство принимали решения,

касающиеся армии, лишь с точки зрения проблем, связанных с её существованием и

сокращением, а не с точки зрения задач по защите страны.

В условиях бескровно доставшейся нам "полунезависимости" активно процветали иллюзии

безопасного существования государства в окружении демократической Европы и "братских"

народов.

Полное уничтожение армии, как это ни парадоксально, сдержало отсутствие средств на

сокращение кадрового состава и утилизацию вооружений и боеприпасов. Иначе к началу

войны мы бы имели вооружённые силы в составе президентского полка и образцово-

показательного оркестра.

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Времена меняются, а поверхностное отношение власти к вопросам безопасности страны

остаётся. Сменилась только риторика: армия-проблема в устах политиков превратилась в

армию-заслугу. Произнося ритуальную фразу о силе украинской армии, очередные политики

у власти сияют, как при награждении орденом. Вот только сила украинской армии – не их

заслуга. Армия сильна духом тех людей, которые зачастую вопреки решениям и действиям

власти защищают свою страну.

По традиции в День Защитника Украины принято состязаться в красноречии, я же

просто хочу сказать спасибо каждому, кто был, есть и будет в рядах защитников

украинского народа и государства.

А ещё, не по-праздничному, хочу поговорить о задачах.

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В ответ на вопрос, зачем нам нужна армия, любой из обывателей высоких кабинетов, не

задумываясь, ответит – для защиты страны от внешней агрессии.

Как правило, понимание дальше этой дежурной фразы не заходит. А если вопрос

рассмотреть в привязке к текущей фазе российско-украинской войны, то выяснится, что речь

идёт о защите не всей территории суверенной Украины, а лишь её остатков, не занятых

оккупантами и не "освобождённых" от наших войск (!!!) в процессе разведения.

Неопределённость в понимании задач армии и отсутствие государственной политики по её

реформированию и укреплению были заложены Порошенко в абсолютно поверхностную

Военную доктрину Украины. Новая же власть, не сформулировав отвечающую

национальным интересам внешнеполитическую стратегию, пошла по проторённому пути,

ведущему в минский тупик.

Определяя задачи современной украинской армии, необходимо понимать, что агрессор

способен не только многократно усилить военное давление на линии соприкосновения, но и

перейти в полномасштабное наступление на всей протяжённости "мирных" участков

украино-российской границы и нашего побережья.

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Угроза массированного вторжения парализует волю многих политиков, которые бесконечно

повторяют, что у нас нет сил для противостояния в такой войне.

Они правы в том, что у нас нет столько солдат и железа, но одновременно неправы потому,

что главным фактором, сдерживающим агрессора от такого вторжения, должна стать

способность украинской армии несимметричными действиями нанести врагу не приемлемый

с политической и экономической точки зрения урон. Именно поэтому нам нужна не контрактная, а профессиональная контрактная армия – гибкая, мобильная и хорошо

вооружённая.

Нельзя сбрасывать со счетов и иной вариант развития событий – массированное

использование агрессором высокоточного оружия.

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Для того чтобы его применение с военной и экономической точки зрения стало

бессмысленным, нужно существенно изменить всю организацию обороны страны.

Необходимо сделать её распределённой – создать резервные центры принятия решений,

оптимально рассредоточить все виды ресурсов, создать сеть ложных целей. Одновременно

должна быть сформирована полноценная система территориальной обороны, способная, в

случае массированного удара по центрам управления армией и государством, удержать

ситуацию на время, необходимое для восстановления управления войсками и мобилизации

резервов.

Такая организация обороны приведёт к тому, что количество равнозначных для агрессора

целей, которые необходимо поразить для разрушения обороны, дезорганизации

государственного управления и дезориентации населения, возрастёт до неприемлемого с

точки зрения использования дорогостоящего высокоточного оружия.

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Главной опцией, которую Украине, да и всему миру, активно предлагает путинский режим,

является война, сочетающая энергетический шантаж, кибернетические атаки на объекты

критической инфраструктуры противника, агрессивное использование СМИ, социальных

сетей и протестного потенциала населения объекта агрессии. Все это подкрепляется

действиями диверсионно-разведывательных групп и "пятой колонной", частично

легализованной во всех ветвях и на всех этажах власти.

В условиях такой войны Украина практически беззащитна – и дело здесь не только в

возможностях армии. Все составляющие сектора обороны и безопасности страны находятся

в "рыхлом" состоянии и совершенно не адаптированы к сценариям агрессии XXI века.

Необходимо прекратить хаотичные эксперименты и начать выстраивать систему обороны и

безопасности страны на основе глубокого анализа сегодняшних и будущих задач и угроз.

Фундаментом новой архитектуры безопасности Украины должно стать законодательное

обеспечение, однозначно определяющее роль и место каждой структуры, а главное – чёткие

правовые основы их деятельности в различных сценариях развития событий.

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Задачи армии перечисленным не исчерпываются.

Процессы, происходящие в Российской Федерации в условиях нежелания путинского

режима заниматься решением нарастающих внутренних проблем, с высокой степенью

вероятности могут привести к развалу российского государства и трудно прогнозируемым,

но наверняка небезопасным для нас последствиям. Украинская армия должна быть готова к

защите страны в условиях, когда "токсичные брызги" полетят в разные стороны.

Самая важная на сегодня задача – освобождение Крыма и Донбасса.

Очевидно, что последнее, чем страна должна платить за возврат своих территорий – это

человеческие жизни. Но уповая на политико-дипломатические методы, необходимо помнить

известную истину: дипломатия лишь тогда бывает успешной, когда у тебя за спиной сильная

армия.

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Я же хочу предложить свою, нелинейную интерпретацию этой мысли: наличие у нашей

страны сильной и хорошо организованной армии будет провоцирующим фактором для

силового освобождения всех оккупированных территорий, а значит, будет подталкивать

наших западных партнёров к усилению давления на Россию для возвращения и Крыма, и

Донбасса тем самым "политико-дипломатическим" путём.

Уверен, мы вернём все: Крым, Донбасс, Азовское море и захваченные агрессором участки

шельфа вблизи Одессы. Но угроза с Востока никуда не исчезнет. Нам с этим жить, и поэтому

стоит задуматься о новом компоненте Вооружённых сил Украины – силах сдерживания. Без

их создания в любом вооружённом конфликте нам придётся воевать на своей земле.

Безусловно, речь не идёт о ядерном оружии, но наша страна обладает ракетными

технологиями, и если, не затягивая, начать создание современных неядерных боеприпасов

большой мощности, то в достаточно короткие сроки мы сможем получить аргумент,

существенно снижающий желание посягать на нашу землю.

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В современном мире нам всегда будет необходима сильная армия, напоминающая, что с

интересами Украины нужно считаться.

В последние годы на тему реформы Вооружённых сил сказано и написано много. Сделано, к

сожалению, очень мало. Тщательно заученная политиками "пионерская речёвка" о

неизменности курса в НАТО не может компенсировать отсутствие системной работы по

переходу на стандарты альянса, в первую очередь в вопросах отношения к личному составу.

Если одной фразой выразить первоочередную задачу власти в вопросе укрепления армии, то

она заключается в том, чтобы развернуть очередь.

Надо сделать так, чтобы вместо очереди на выход из армии, стояла очередь на вход.

Это непростая и многогранная задача, требующая упразднения демотивирующих факторов и

усиления мотивации для службы в армии. Если кто думает, что речь только о зарплате, то

это большая ошибка.

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В этом году властью в воюющей стране стало большое число молодых людей, знающих об

армии лишь по голливудским боевикам, а об украино-российской войне и оккупации и того

меньше.

Специально для них хочу в который раз повторить, что военнослужащий-контрактник – это

не солдат удачи, готовый за деньги рисковать своей жизнью.

В сильной армии у каждого солдата, защищающего страну, определяющим должно быть

чувство уверенности.

Уверенности не только в правоте своих действий, но и в их законности.

Уверенности в том, что в тылу его семья устроена и защищена государством.

Уверенности в надёжности оружия, которое ему дала страна, в командирах, штабах и тылах.

Уверенности в том, что его – живого, раненого или погибшего – не оставят на поле боя или

не забудут в плену.

Каждый воин и его семья должны быть уверены, что в случае ранения или гибели для

государства и армии солдат или семья погибшего будут объектом особой заботы, а не

обузой.

Для такой уверенности нам всем – и власти, и обществу – необходимо многое изменить. И

бездумный турборежим для таких изменений явно не подходит.

В завершение хочу напомнить очень глубокую мысль маршала Маннергейма, который

говорил: "Война – это дело не только армии. Это доля всей нации".

С Днём Защитника

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Автор
Андрей Сенченко Андрей Сенченко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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hunt andres
hunt andres
Ни то, ни другое. Укр.армия -это недоразумение.
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Mega Death
Mega Death
Украинская армия чемпион по котлам. Это сборище алкашей и наркоманов не одержало ни одной победы))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Война – это дело не только армии. Это доля всей нации" К украинской это никак не относится. Навязывание представления о "единой Украине" силой оружия другой части страны- это свидетельство невыученных уроков истории.
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