До самого начала российской вооружённой агрессии и войны за независимость Украины все
поколения украинской власти считали армию не столько необходимым, сколько неизбежным
атрибутом государства. Президент, парламент и правительство принимали решения,
касающиеся армии, лишь с точки зрения проблем, связанных с её существованием и
сокращением, а не с точки зрения задач по защите страны.
В условиях бескровно доставшейся нам "полунезависимости" активно процветали иллюзии
безопасного существования государства в окружении демократической Европы и "братских"
народов.
Полное уничтожение армии, как это ни парадоксально, сдержало отсутствие средств на
сокращение кадрового состава и утилизацию вооружений и боеприпасов. Иначе к началу
войны мы бы имели вооружённые силы в составе президентского полка и образцово-
показательного оркестра.
Времена меняются, а поверхностное отношение власти к вопросам безопасности страны
остаётся. Сменилась только риторика: армия-проблема в устах политиков превратилась в
армию-заслугу. Произнося ритуальную фразу о силе украинской армии, очередные политики
у власти сияют, как при награждении орденом. Вот только сила украинской армии – не их
заслуга. Армия сильна духом тех людей, которые зачастую вопреки решениям и действиям
власти защищают свою страну.
По традиции в День Защитника Украины принято состязаться в красноречии, я же
просто хочу сказать спасибо каждому, кто был, есть и будет в рядах защитников
украинского народа и государства.
А ещё, не по-праздничному, хочу поговорить о задачах.
В ответ на вопрос, зачем нам нужна армия, любой из обывателей высоких кабинетов, не
задумываясь, ответит – для защиты страны от внешней агрессии.
Как правило, понимание дальше этой дежурной фразы не заходит. А если вопрос
рассмотреть в привязке к текущей фазе российско-украинской войны, то выяснится, что речь
идёт о защите не всей территории суверенной Украины, а лишь её остатков, не занятых
оккупантами и не "освобождённых" от наших войск (!!!) в процессе разведения.
Неопределённость в понимании задач армии и отсутствие государственной политики по её
реформированию и укреплению были заложены Порошенко в абсолютно поверхностную
Военную доктрину Украины. Новая же власть, не сформулировав отвечающую
национальным интересам внешнеполитическую стратегию, пошла по проторённому пути,
ведущему в минский тупик.
Определяя задачи современной украинской армии, необходимо понимать, что агрессор
способен не только многократно усилить военное давление на линии соприкосновения, но и
перейти в полномасштабное наступление на всей протяжённости "мирных" участков
украино-российской границы и нашего побережья.
Угроза массированного вторжения парализует волю многих политиков, которые бесконечно
повторяют, что у нас нет сил для противостояния в такой войне.
Они правы в том, что у нас нет столько солдат и железа, но одновременно неправы потому,
что главным фактором, сдерживающим агрессора от такого вторжения, должна стать
способность украинской армии несимметричными действиями нанести врагу не приемлемый
с политической и экономической точки зрения урон. Именно поэтому нам нужна не контрактная, а профессиональная контрактная армия – гибкая, мобильная и хорошо
вооружённая.
Нельзя сбрасывать со счетов и иной вариант развития событий – массированное
использование агрессором высокоточного оружия.
Для того чтобы его применение с военной и экономической точки зрения стало
бессмысленным, нужно существенно изменить всю организацию обороны страны.
Необходимо сделать её распределённой – создать резервные центры принятия решений,
оптимально рассредоточить все виды ресурсов, создать сеть ложных целей. Одновременно
должна быть сформирована полноценная система территориальной обороны, способная, в
случае массированного удара по центрам управления армией и государством, удержать
ситуацию на время, необходимое для восстановления управления войсками и мобилизации
резервов.
Такая организация обороны приведёт к тому, что количество равнозначных для агрессора
целей, которые необходимо поразить для разрушения обороны, дезорганизации
государственного управления и дезориентации населения, возрастёт до неприемлемого с
точки зрения использования дорогостоящего высокоточного оружия.
Главной опцией, которую Украине, да и всему миру, активно предлагает путинский режим,
является война, сочетающая энергетический шантаж, кибернетические атаки на объекты
критической инфраструктуры противника, агрессивное использование СМИ, социальных
сетей и протестного потенциала населения объекта агрессии. Все это подкрепляется
действиями диверсионно-разведывательных групп и "пятой колонной", частично
легализованной во всех ветвях и на всех этажах власти.
В условиях такой войны Украина практически беззащитна – и дело здесь не только в
возможностях армии. Все составляющие сектора обороны и безопасности страны находятся
в "рыхлом" состоянии и совершенно не адаптированы к сценариям агрессии XXI века.
Необходимо прекратить хаотичные эксперименты и начать выстраивать систему обороны и
безопасности страны на основе глубокого анализа сегодняшних и будущих задач и угроз.
Фундаментом новой архитектуры безопасности Украины должно стать законодательное
обеспечение, однозначно определяющее роль и место каждой структуры, а главное – чёткие
правовые основы их деятельности в различных сценариях развития событий.
Задачи армии перечисленным не исчерпываются.
Процессы, происходящие в Российской Федерации в условиях нежелания путинского
режима заниматься решением нарастающих внутренних проблем, с высокой степенью
вероятности могут привести к развалу российского государства и трудно прогнозируемым,
но наверняка небезопасным для нас последствиям. Украинская армия должна быть готова к
защите страны в условиях, когда "токсичные брызги" полетят в разные стороны.
Самая важная на сегодня задача – освобождение Крыма и Донбасса.
Очевидно, что последнее, чем страна должна платить за возврат своих территорий – это
человеческие жизни. Но уповая на политико-дипломатические методы, необходимо помнить
известную истину: дипломатия лишь тогда бывает успешной, когда у тебя за спиной сильная
армия.
Я же хочу предложить свою, нелинейную интерпретацию этой мысли: наличие у нашей
страны сильной и хорошо организованной армии будет провоцирующим фактором для
силового освобождения всех оккупированных территорий, а значит, будет подталкивать
наших западных партнёров к усилению давления на Россию для возвращения и Крыма, и
Донбасса тем самым "политико-дипломатическим" путём.
Уверен, мы вернём все: Крым, Донбасс, Азовское море и захваченные агрессором участки
шельфа вблизи Одессы. Но угроза с Востока никуда не исчезнет. Нам с этим жить, и поэтому
стоит задуматься о новом компоненте Вооружённых сил Украины – силах сдерживания. Без
их создания в любом вооружённом конфликте нам придётся воевать на своей земле.
Безусловно, речь не идёт о ядерном оружии, но наша страна обладает ракетными
технологиями, и если, не затягивая, начать создание современных неядерных боеприпасов
большой мощности, то в достаточно короткие сроки мы сможем получить аргумент,
существенно снижающий желание посягать на нашу землю.
В современном мире нам всегда будет необходима сильная армия, напоминающая, что с
интересами Украины нужно считаться.
В последние годы на тему реформы Вооружённых сил сказано и написано много. Сделано, к
сожалению, очень мало. Тщательно заученная политиками "пионерская речёвка" о
неизменности курса в НАТО не может компенсировать отсутствие системной работы по
переходу на стандарты альянса, в первую очередь в вопросах отношения к личному составу.
Если одной фразой выразить первоочередную задачу власти в вопросе укрепления армии, то
она заключается в том, чтобы развернуть очередь.
Надо сделать так, чтобы вместо очереди на выход из армии, стояла очередь на вход.
Это непростая и многогранная задача, требующая упразднения демотивирующих факторов и
усиления мотивации для службы в армии. Если кто думает, что речь только о зарплате, то
это большая ошибка.
В этом году властью в воюющей стране стало большое число молодых людей, знающих об
армии лишь по голливудским боевикам, а об украино-российской войне и оккупации и того
меньше.
Специально для них хочу в который раз повторить, что военнослужащий-контрактник – это
не солдат удачи, готовый за деньги рисковать своей жизнью.
В сильной армии у каждого солдата, защищающего страну, определяющим должно быть
чувство уверенности.
Уверенности не только в правоте своих действий, но и в их законности.
Уверенности в том, что в тылу его семья устроена и защищена государством.
Уверенности в надёжности оружия, которое ему дала страна, в командирах, штабах и тылах.
Уверенности в том, что его – живого, раненого или погибшего – не оставят на поле боя или
не забудут в плену.
Каждый воин и его семья должны быть уверены, что в случае ранения или гибели для
государства и армии солдат или семья погибшего будут объектом особой заботы, а не
обузой.
Для такой уверенности нам всем – и власти, и обществу – необходимо многое изменить. И
бездумный турборежим для таких изменений явно не подходит.
В завершение хочу напомнить очень глубокую мысль маршала Маннергейма, который
говорил: "Война – это дело не только армии. Это доля всей нации".
С Днём Защитника
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