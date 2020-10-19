Украиной пронесся шквал с ливнем: спасатели показали последствия

Виктория Довгань Общество 10:12, 19.10.2020 Обновлено: 10:28, 19.10.2020

В течение 17-18 октября в Украине бушевала непогода, из-за которой десятки населенных пунктов в различных областях остались обесточенными, а домохозяйства в них столкнулись с существенными разрушениями и повреждениями.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за сильного дождя и шквальных порывов ветра местами сработала система защиты линий электропередач (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате без света остались 43 населенных пункта в трех регионах, а именно: Черниговщина – 30 Донетчина – 10 и Кировоградщина – 3. Чтобы восстановить электроснабжение, к работам были привлечены бригады облэнерго.

Ливень и шквальный ветер обесточили 43 населенных пункта в 3 областях Украины.
Пресс-служба ГСЧС
Сильные порывы ветра повалили более 100 деревьев.
Пресс-служба ГСЧС
Пункт ГСЧС по предоставлению оперативной помощи.
Пресс-служба ГСЧС

Кроме того, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей в результате неблагоприятных погодных условий повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств. В лечебные учреждения Кропивницкого обратилось три человека, из которых двоих с незначительными травмами госпитализировали.

К ликвидации последствий непогоды спасатели привлекли более 130 человек и 51 единицу техники. Из них от ГСЧС – 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Отряды ГСЧС были привлечены к ликвидации последствий непогоды.
Пресс-служба ГСЧС
Спасатели оказали помощь украинцам, чьи дома повредила буря.
Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 октября после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев. Автомобили также еле передвигались по городу.

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