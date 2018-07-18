МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Петр Билян
Петр Билян
ЖурналистВсе статьи автора

Україно, що поробиш? Тримайся, ми дуже стурбовані!

3.4тЧитать новость на украинском

Після того як в лютому 2014 року, скориставшись революцією в Києві, Росія захопила Крим, а згодом спровокувала сепаратистські виступи на Донбасі, в Україні часто переймаються тим, наскільки неправильно себе поводило керівництво.

Як країна виявилася неготовою до агресії.

Сусіди, та країни-партнери (союзників у нас наразі якось негусто) поблажливо поплескують по плечу, мовляв, що поробиш, тримайтеся, ми дуже стурбовані...

Проте, як то кажуть, щось нове відшукати під місяцем непросто.

І якщо придивитися до того, що відбувалося в другій половині вересня 1939 року на кордонах нашого західного сусіда, Польщі, то можна з подивом відзначити, ну дуже багато схожих рис, як в поведінці країни-аргесора, так і країни-жертви.

Шкода, що до цього досвіду не придивилися раніше, та й зараз навряд чи він став набутком, не те що широкої громадськості, а й експертів-фахівців.

Тим не менше, звернути увагу на книгу Єжи Лоєка "Агресія. 17 вересня 1939" варто.

Більше того, можливо українським видавцям було б доцільно її перекласти, а українцям придбати та прочитати, щоб почати нарешті вчитися не лише на своїх, але й сусідських помилках.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Петр БилянПетр Билян
Тема
Евромайдан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
14
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Олег
Макаренко Олег
До речі..от з кім в нас українців одна гісторія та це з поляками.!Але ні як не з москалями..Ми тут в Харкові могили ваших людей від псів гепівськіх захищаемо до речі..А вам на них..на могили наплювати..Консуляту так точно наплювати..Ну нічого..Ворог в нас один..Почекаемо ще трохи..
Ответить
0
0
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Я вважаю що полякам звернути на цю кнугу свою увагу буде важніше..Звісно що ми теж не пропустимо..Як би то нібуло в наш конфлікт з Польщею багато втручань з третьої сторони...Це вигідно Антихристу Московському..
Ответить
0
0

Наши блоги