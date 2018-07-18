Після того як в лютому 2014 року, скориставшись революцією в Києві, Росія захопила Крим, а згодом спровокувала сепаратистські виступи на Донбасі, в Україні часто переймаються тим, наскільки неправильно себе поводило керівництво.

Як країна виявилася неготовою до агресії.

Сусіди, та країни-партнери (союзників у нас наразі якось негусто) поблажливо поплескують по плечу, мовляв, що поробиш, тримайтеся, ми дуже стурбовані...

Проте, як то кажуть, щось нове відшукати під місяцем непросто.

І якщо придивитися до того, що відбувалося в другій половині вересня 1939 року на кордонах нашого західного сусіда, Польщі, то можна з подивом відзначити, ну дуже багато схожих рис, як в поведінці країни-аргесора, так і країни-жертви.

Шкода, що до цього досвіду не придивилися раніше, та й зараз навряд чи він став набутком, не те що широкої громадськості, а й експертів-фахівців.

Тим не менше, звернути увагу на книгу Єжи Лоєка "Агресія. 17 вересня 1939" варто.

Більше того, можливо українським видавцям було б доцільно її перекласти, а українцям придбати та прочитати, щоб почати нарешті вчитися не лише на своїх, але й сусідських помилках.