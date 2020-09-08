Украинку оштрафовали за фейк об "американской смертельной вакцине" от COVID-19

Борис Бондарь Общество 18:15, 8.09.2020 Обновлено: 18:20, 8.09.2020

На Прикарпатье суд оштрафовал женщину за публикацию в Facebook неправдивой информации о вакцине от коронавируса.

Соответствующее постановление Яремчанского городского суда опубликовано в Едином реестре судебных решений во вторник, 8 сентября. Женщина признала свою вину и полностью раскаялась.

На своей странице в Facebook женщина поделилась публикацией одного из сайтов, которая называлась "Американская вакцина от COVID-19 убила пять человек". В публикации сообщалась фейковая информация со ссылкой на представителя так называемой пресс-службы "народной милиции Луганской области".

"Информация была фейковой, но вызвала распространение ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения", – сказано в приговоре.

Женщина попросила не наказывать ее сильно. В связи с этим суд назначил ей 170 грн штрафа и обязал уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 420 грн.

Украинку оштрафовали за репост фейка.
Единый реестр судебных решений

Как писал OBOZREVATEL, полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации о карантине в Украине из-за угрозы коронавируса.

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