Украинки застряли в Вене из-за коронавируса: появились эксклюзивные подробности

Украинцы попали в западню в Европе. Из-за закрытия границ во многих европейских странах в связи с пандемией коронавируса, а также отмены авиарейсов в Украину с 17 марта, сотни людей ищут возможность вернуться домой.

Так киевлянка Ния Никель, о которой уже сообщал OBOZREVATEL, второй день пытается выехать в Украину.

Она была в Португалии, ее рейс из Лиссабона должен был вылететь в Киев именно 17 марта, но в 16 часов, тогда когда небо над Украиной уже будет закрыто.

Ния Никель facebook.com/niya.nikel

Девушка с трудом отыскала на сайте билет через Вену, переплатив 1 тысячу долларов, поскольку цены росли на глазах. Те билеты, которые стоили 200 долларов, через пару часов уже продавали за 500. В понедельник самолет Нии должен был вылететь в Киев.

“Мне только что сообщили, что наш рейс Австрийские авиалинии отменили. Наш багаж улетел в Киев, а мы с двумя маленькими сумочками остались тут. Сейчас едем разруливать ситуацию”, – сообщила нам Ния.

Девушки хотят в аэропорту найти хоть какой-то рейс, чтобы вернуться домой. Либо искать открытую границу.

Ка раньше сообщал OBOZREVATEL:

Несколько тысяч украинцев не могут перейти польско-украинскую границу из-за того, что Польша закрыла пропускные пункты на карантин. Только на одном участке поста "Краковець" находятся несколько тысяч человек. Как рассказала OBOZREVATEL украинка Ольга Веркалец, которая также находится на границе, ситуация парализована с ночи, а очередь автобусов в Украину составляет 5-6 километров.

С 16-го марта Украина полностью ограничит авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений. Государственная таможенная служба Украины собрала всю информацию об имеющемся сообщении с другими странами и работе пунктов пропуска на украинской границе.

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