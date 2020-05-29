Суррогатное материнство в Украине стало прикрытием для продажи детей за границу. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он же подчеркнул, что реальное количество рождённых и вывезенных из Украины младенцев ещё неизвестно, и только подлежит установлению.

Если забить в гугл "суррогатное материнство" – выдача будет пестрить рекламными предложениями. Обычно компании, которые занимаются этим, предлагают роженицам от 2 до 10 тысяч евро. Сами же получают от потенциальных заказчиков 30-70 тысяч евро на руки, в случае заказа из заграницы. По данным полиции, в 2020 году услуги посредников за рождение ребенка в Украине обходились потенциальным родителям в 50 000 долларов США. Особенно обостряет ситуацию то, что Украина входит в число 13 стран, где разрешено суррогатное материнство на коммерческой основе.

Ранее на проблему связанную с суррогатным материнством обращала внимание генпрокуратура в 2018 году. Тогда говорили о раскрытых схемах продажи десятков детей за рубеж по цене 30 тысяч евро. Причем потенциальные родители были фиктивными и не сдавали свой биоматериал, по сути, покупая чужого ребенка.

В Украине суррогатное материнство легально с 1997 года. При этом, нет никакой регулярной мониторинговой платформы по надзору за этой отраслью. В Евросоюзе и большинстве штатов США суррогатное материнство запрещено. Полиция неоднократно раскрывала схемы продажи детей за рубеж, связанные с разрешением на суррогатное материнство. Сейчас в МВД анонсировали подготовку законопроекта, который будет призван урегулировать эту ситуацию.

Украине необходимо навести порядок в этой отрасли. Как минимум, необходимо четко мониторить ситуацию и иметь фактические данные, сколько детей ежегодно рожают суррогатные матери для вывоза заграницу. Для этого требуется законодательство, которое бы смогло поставить вопрос под контроль властей.