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"Ученицы Куклачева?" Украинки произвели фурор на талант-шоу в США

3.6тЧитать новость на украинском

Украинские дрессировщицы кошек Марина и Светлана Савитские впечатлили судей на телевизионном талант-шоу America's Got Talent 2018.

Видео выступления было опубликовано YouTube.

Стоит отметить, что по началу реакция судей на номер матери с дочкой была немного скептической. Поскольку девушки заявили, что их талант - это дрессировка кошек.

Но уже ближе к середине номера реакция зала и самих судей была восторженной.

Подопечные украинок не оставили их равнодушными.

В номере дрессировщиц кошки демонстрируют увлекательные трюки и веселят публику. Судьи поддержали девушек, оставив их в проекте на следующий раунд.

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Пользователи сети также восхитились мастерством дрессировки, но некоторые отметили, для того, чтобы научить котов делать такие трюки их могли мучать и морить голодом.

Некоторые придумали шутки о том, что кошек вообще невозможно чему-либо научить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии сняли на видео "самую вежливую кошку в мире".

Место
США
Объекты
УкраинашоуСША
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