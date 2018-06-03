"Ученицы Куклачева?" Украинки произвели фурор на талант-шоу в США

Украинские дрессировщицы кошек Марина и Светлана Савитские впечатлили судей на телевизионном талант-шоу America's Got Talent 2018.

Видео выступления было опубликовано YouTube.

Стоит отметить, что по началу реакция судей на номер матери с дочкой была немного скептической. Поскольку девушки заявили, что их талант - это дрессировка кошек.

Но уже ближе к середине номера реакция зала и самих судей была восторженной.

Подопечные украинок не оставили их равнодушными.

В номере дрессировщиц кошки демонстрируют увлекательные трюки и веселят публику. Судьи поддержали девушек, оставив их в проекте на следующий раунд.

Пользователи сети также восхитились мастерством дрессировки, но некоторые отметили, для того, чтобы научить котов делать такие трюки их могли мучать и морить голодом.

Некоторые придумали шутки о том, что кошек вообще невозможно чему-либо научить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии сняли на видео "самую вежливую кошку в мире".