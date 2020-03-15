Украинка Анна Тышкевич, которая живет в польской Познани и вернулась в Киев 11 марта, решила, что ей обязательно надо провериться на наличие коронавируса и была удивлена тем, насколько это непросто в Украине.

В частности, девушка начала обращаться за помощью в столичные больницы. О том, что из этого вышло, она рассказала на своей странице в Facebook.

"Сегодня я стала знатоком всех "куда бежать", "кому звонить", "что делать" в Украине, если у вас признаки простуды и вы в зоне риска, и если у вас нет семейного врача", – написала Анна.

Украинка проверила, как в больницах спасают от коронавируса

По ее словам, если у пациента есть семейный врач, то все просто – нужно позвонить ему, получить консультацию и действовать по указаниям. Однако у нее такого медика нету, поэтому ей пришлось нелегко.

"Позвонила на медицинскую справку Киева – направили к дежурному врачу по Дарницкому району, данные не уточняли. Та же не сильно вслушивалась в то, что я говорю, сказала приезжать, на месте разберемся. Когда я пыталась спросить, не должна ли за мной приехать скорая, поскольку вообще же нельзя выходить, медик бросила трубку. Так как имени она не сказала, нажаловаться на нее нельзя, я пыталась", – пишет девушка.

По ее словам, далее она решила быть более настырной и перезвонить в каждую киевскую больницу, где есть экспресс-тесты на коронавирус, поскольку знает, что выходить в таких случаях нельзя, главное – домашний карантин.

Так, девушка не смогла дозвонится в инфекционное отделение одной из них, а во второй ей сказали, что тест действует через 4 дня после симптомов, поэтому надо ждать.

"Что хотите, то и делайте, тесты делают в Евролабе, вы уже 51-й человек сегодня. Хотите, вызывайте скорую, хотите, к врачу идите. Мы делаем только своим пациентам", – пересказала она ответ сотрудника Киевской городской больницы №4.

В частной клинике Eurolab ей сообщили, что тест стоит 1560 гривен и результат будет готов за 40 минут. А в "Добробуте" подчеркнули, что могут прислать скорую для взятия анализов, которые будут готовы через 5 дней, однако тестов у них нет.

"По номеру 103 наконец-то дали консультацию, сказали, что на мои симптомы никто не приедет и тесты тратить не будет. Очень маловероятно, что это вирус, надо наблюдаться дома, никуда не ехать конечно же. Дали номер дежурного врача по Харьковскому району. Тот взял мои контактные данные, записал симптомы. Сказал, что со мной будут связываться пару дней врачи, но, чтобы и я звонила, если что", – рассказала Анна.

При этом она добавила, что тот врач, который просто сказал ей приезжать в больницу самой, мог легко стать причиной заражения всех людей на пути следования возможного пациента. И подчеркнула, что за два часа почти никто не интересовался ее данными, где она проживает и с кем контактировала.

"Сложилось впечатление, что большинство не знает, что делать, а некоторым откровенно все равно. В Украине совсем не говорят о самоизоляции. Знакомые предложили просто сходить к лору на прием, пусть он посмотрит. Поэтому закончу тем, что еще раз напомню – сначала самоизоляция, потом звонок врачу, наблюдение, скорая (если понадобится). Не болейте, поделитесь с близкими", – подытожила Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19 по цене 16 000 гривен, что крайне возмутило украинцев.

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