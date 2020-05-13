В Энергодаре Запорожской области Елена Наумичева скончалась после тяжелых родов. Женщина попала в больницу на 8-м месяце с проблемной беременностью и угрозой преждевременных родов, но врачи не смогли спасти жизнь ребенку, а роженица скончалась спустя 43 дней.

При этом родные не могут похоронить малыша, так как тело пропало из морга, говорится в сюжете ТСН.

Сестра покойной Наталья рассказала, что после родов роженицу с тяжелыми травмами и сепсисом положили в реанимацию. Родные уже тогда просили перевезти женщину в областную больницу в Запорожье, но им отказали.

Елена Наумичева Скриншот

"Врачи говорили: "Не переживайте, все хорошо, завтра ваша сестра встанет, принесете ей супчик". Они сидели и пили кофе", – вспоминала она.

Муж умершей Святослав Наумичев сообщил, что из-за родов у жены обнаружили серьезные проблемы со здоровьем и ее подключили к аппарату ИВЛ. Затем ее таки перевезли в областную больницу.

Сестра покойной Наталья Скриншот

В Запорожье Наумичевой провели несколько тяжелых операций, но женщине становилось только хуже: она потеряла зрение и осталась фактически без почек. На 43-й день в больнице она умерла. Только после смерти родные узнали, что тело новорожденного исчезло из морга.

Известно, что тело младенца возили на вскрытие в Запорожье. Потом паталогоанатомы отдали его под расписку медикам Энергодара, но в больничный морг оно не доехало.

Святослав Наумичев Скриншот

"Относительно ребенка нам дали только корешок, без основной справки. Куда делась главная справка, никто не знает", – сказала сестра покойной.

В больнице отказались комментировать инцидент. О проблемах в медучреждении сообщил врач, который там работал. По его словам, в роддоме катастрофическая ситуация.

"В роддоме два врача. Они неспособны оказать необходимую неотложную акушерскую помощь. В заведении нет операционной сестры... Поступающих с кровотечением надо быстро прооперировать, но это невозможно", – рассказал акушер-гинеколог Николай Маевский.

Николай Маевский Скриншот

В полиции начали расследование в отношении медицинской небрежности и надругательства над телом. Но полноценно работать следователи пока не могут, потому что сначала свои выводы должна предоставить специальная комиссия областного департамента здравоохранения, которая из-за карантина еще не начинала работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что роды в Украине не могут быть полностью бесплатными.

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