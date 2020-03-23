Украинка Анастасия Вишневская, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус, рассказала о неготовности отечественной медицины к пандемии.

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Обо всех проблемах, с которыми женщине пришлось столкнуться, она написала на личной странице в Facebook, похвалив медиков, которым приходится работать в тяжелейших условиях.

"18 марта я почувствовала слабость, ломоту в теле и нечастый сухой кашель. С утра у меня уже была температура 39, тело будто бы перекручивали на мясорубке, кашель усиливался и становился навязчивым", – вспоминает Вишневская.

Заметив эти симптомы, она сразу же позвонила на 103, но там ей посоветовали связаться с семейным врачом. После этого женщина позвонила в местную амбулаторию, но там ей только посоветовали пить парацетамол, есть лимон и не выходить из дома.

"Я спросила, где я могу сделать тест, ответ был: "Нигде. Станет трудно дышать, вызывайте скорую". Что я и сделала через пять дней, потому что рухнула в обморок. До этого я звонила на всевозможные горячие линии и телефоны Минздрава, где меня завуалировано посылали. Все, что их интересовало, это был ли у меня контакт с гражданами, прибывшими из-за границы, и бесконечные упоминания о самоизоляции", – рассказывает украинка.

Из-за сложившейся ситуации женщина была вынуждена сама назначать себе лекарства, а их поисками по Киеву занимался ее муж.

Больница в Белой Церкви Facebook Анастасии Вишневской

"Далее ночь субботы, меня вырубило, температура все пять дней около 39. Муж вызывает скорую, меня везут в Белую Церковь, Карл!!! Мне до Киева ближе, чем некоторым киевлянам, но я еду полтора часа в холодной машине, с абсолютно не готовым к моему вызову персоналом, который от меня шарахается. Они потом рассказали, что у них три костюма на всех и два они уже использовали. Масок нет тоже, поэтому одевайте свою, если у вас есть", – пишет Вишневская о дальнейшем течении своей болезни.

Вместе с тем она оценила самоотверженную работу украинских медиков, несмотря на то, что условия этому совершенно не способствуют.

"Это люди, которые достойны самых больших зарплат. Реально камикадзе, которые рискуют жизнью каждый день на голом энтузиазме. Они уже нервно, физически и морально истощены, а это только начало. Они – единственные, кто в этой ситуации делают свою работу. Устали, злы, но делают. Ворчат медсестры, санитарочки, но продолжают делать свою работу. То, что творится в наших больницах, – это всеобъемлющий душераздирающий мега-п*здец!!! Нет ни х*ра!!! От слова совсем. Мне парацетамол медсестра стреляла у других пациентов. И это в специализированном отделении, куда свозят всю Киевскую область!" – похвалила медиков заболевшая женщина.

Вместе с тем, она пожаловалась на отсутствие алгоритма действий в специализированной больнице и на условия, в которых пациентам проводили рентген.

"Пять человек с подозрением на коронавирус, не подтвержденные, идут вместе по улице, в палатных тапочках в кабинет рентгена общего отделения, потом все вместе раздеваются и по очереди прислоняются к одной и той же поверхности", – возмутилась Вишневская.

Отдельное внимание в своем посте она уделила питанию людей в больнице. По словам пациентки, людей кормят водой, в которой плавает картошка, воду не дают и запрещают приносить передачи из-за того, что больница якобы оцеплена.

Больница в Белой Церкви Facebook Анастасии Вишневской

"Мой храбрый герой прорвал оцепление и приволок мне еды и воды, и долго ржал с оцепления. Пара полицейских стоят у обочины и стараются даже взглядом не встречаться ни с кем, проходящим в больницу", – рассказала Вишневская.

Подытоживая, она обратилась к власти Украины с криком души и потребовала привести украинскую медицину в надлежащее состояние.

"Наше правительство, люди, попавшие во власть путем стечения обстоятельств и нашей безграничной глупости, когда закончится это месиво, если они выживут, наверное, поймут, что сколько бы ты не воровал, может настать такой день, когда все твои деньги будут до ж*пы. Они думают, что их не зацепит, ошибаются. Видимость работы, которую они создают, сыграет и с ними злую шутку. У меня больше нет желания шутить на эту тему. Все очень серьезно. По возможности оставайтесь дома, это важно. Берегите друг друга. Первый тест на COVID-19 отрицательный", – резюмировала пациентка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская также жестко обратилась к власти Украины. Она потребовала решить проблему с нехваткой защитных костюмов для медиков, которые обследуют людей с подозрением на коронавирус.

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