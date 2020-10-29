Украинка напомнила факты о "величии" СССР, которые коммунисты "позаимствовали" в США

При индустриализации в Советском Союзе американцы построили там, хотя и за счет рабочей силы его же граждан, сотни заводов и фабрик. А вот то, как советская власть умела "помогать" другим и собственным гражданам, она продемонстрировала в конце Второй мировой войны.

Несколько фактов о "мощи и величии" коммунистического государства того времени описала на Facebook-странице пользователь Валентина Коваленко. Пост она проиллюстрировала фотографией американского строителя гидросооружений Хью Купера, который позирует на фоне плотины ДнепроГЭСа.

"Купер был главным консультантом Днепростроя. А ДнепроГЭС построила американская фирма Cooper Engineering Company (и немецкая компания Siemens). Всего за 10 лет (1930-1940) американцы создали в СССР химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую и другую промышленность, крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции", – напомнила женщина.

Она отметила, что, например, знаменитый Сталинградский тракторный завод был полностью построен в США, демонтирован, перевезен на 100 судах – и собран уже в СССР. Горьковский автозавод (ГАЗ) тоже фактически создала американская компания "Форд". И АЗЛК (Автосборочный завод имени КИМ, "Москвич") тоже возвели в Союзе по проекту указанной западной фирмы. А знаменитая Магнитка (Магнитогорский металлургический комбинат) – это точная копия такого же комбината в городе Гэри штата Индиана (США).

Автор поста подчеркнула, что за 10 лет американцы построили в СССР до 1500 заводов и фабрик. А в 1945-м советские войска продолжили "курс", заимствованный у американцев, правда, с точностью до наоборот. В частности, в те времена у населения советской зоны оккупации Германии официально конфисковали 60 тыс. роялей, 460 тыс. радиоприемников, 190 тыс. ковров, 940 тыс. предметов мебели, 265 тыс. настенных и настольных часов.

"Все это было распределено между советскими номенклатурными чинами и старшими офицерами. В документах трофейного ведомства числятся также 1,2 миллиона мужских и женских пальто, 1 млн головных уборов и 186 вагонов вина. Вывозили все, что можно двигать. По правилам репарации вывоза подлежали военные материалы и оборудование", – подчеркнула Коваленко.

Ее пост, хоть и относительно общеизвестных многим фактов об СССР, набрал сотни возмущенных лайков и более две тысячи репостов.

"Мародеры", "Спасибо за полезную информацию. Это горькая правда. Когда немцы приезжают на наши заводы, они просто боятся, насколько у нас старое оборудование и условия для рабочих", "Чем СССР оплачивал за эти работы?", "Наверное, золотом отобранным НКВДшникамы у граждан и зерном, отобранным у сельчан", "А еще – жизнью "строителей коммунизма", сотен тысяч неизвестных заключенных", – прокомментировали подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети поделились историческими снимками пустых прилавков и очередей за продуктами, которые стали следствием товарного дефицита в СССР.