Украинка рассказала об ужасе, пережитом в "ловушке" на границе с Польшей

Из-за перекрытия Польшей государственной границы с Украиной, много наших соотечественников не смогли вовремя возвратиться домой и пережили настоящий стресс.

Пост "злости и разочарования" опубликовала на своей странице в Facebook Лилия Иванова. По ее словам, о том, что ее рейс из Варшавы в Киев отменили, компания Ryanair даже не удосужилась предупредить.

"Ребята с украинскими паспортами, с которыми я познакомилась в самолете на Варшаву, планировали пробыть в городе до понедельника, но этим же вечером, при заселении, им сказали, что смогут позволить только переночевать и потом отель не будет принимать постояльцев", – написала она.

Украинцы застряли на польско-украинской границе

Иванова добавила, что во всех СМИ были рекомендации о том, как украинцам вернуться на родину, а также связаться с посольством. В последнем ей посоветовали приехать к пункту пропуска и ловить какого-нибудь попутчика, который согласиться отвезти к границе, а там уже добираться самой.

"Спасибо ребятам, не дали мне свалиться от стресса и думать, что делать дальше утром. Сорвались на ту станцию уже ночью и начали мне звонить с ошеломляющими предложениями от, как всегда, не растерявшегося народа, намеренного обогатиться на дикой ситуации. Делки, наши же соотечественники, хотели с каждого с нас по 100 с лишним евро только за то, чтобы довезти до границы", – возмутилась украинка.

Украинцы застряли на польско-украинской границе

Она подчеркнула, что знакомые нашли белоруса, согласившегося довезти их до границы за 50 евро с каждого. При этом он еще и до утра "метался" с ними по границе, умоляя хоть кого-то взять их и вывезти.

"И тут самое интересное. Мы, украинцы, страшно любим гордиться взаимовыручкой. А государство, напоминаю, кричит со всех углов про помощь желающим вернуться. Ночью на границе, на улице было минус 7 градусов и снег! Автобусы, делки привозили людей за бешеные деньги к границе и бросали их там. Работали единичные пропускные пункты и те автомобильные. Пешком идти людям не разрешается. Наша страна не выслала навстречу транспорт. Украинцы, едущие в пустых машинах, не брали замерзающих людей", – описала ситуацию Иванова.

Украинцы застряли на польско-украинской границе

И хотя ей со знакомыми, благодаря паре одесситов на машине, удалось приехать в Киев, от этого не стало радостно. Ведь, отметила она, люди, простоявшие по 10 и более часов на морозе, так и остались умолять дальше…

"Для злопыхателей: мол, а нечего было вешаться по заграницам в такой период, скажу. Я могла спокойно остаться в Париже, насладившись им сполна, и легко вернуться 16-го домой, без всяких злоключений и диких трат. Мой рейс из Парижа на завтра не отменен. Но поддалась общей панике, что нужно вернуться в 48 часов, обязательная обсервация и т. д. Потому что правительство четко не разъяснило, что к чему, сколько есть времени у людей. Вернее разъяснило, но не сразу", – подытожила свой рассказ украинка.

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