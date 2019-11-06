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6 ноября • обновлено в 18:06
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"Ненавижу, но не уеду!" Украинка рассказала о цинизме фанатов "русского мира" в ЕС

3.3т Читать материал на украинском

В Эстонии, которая является членом Европейского Союза, живет множество россиян, которые ненавидят эту страну, но не хотят ее покидать из-за хороших условий жизни.

О такой циничной позиции выходцев из государства-агрессора рассказала в Facebook доктор политических наук, профессор НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского Лидия Смола. Ей удалось пообщаться с одним из фанатов "русского мира", который живет в европейской стране.

"Люблю Эстонию за мужество и стойкость этой маленькой страны в борьбе со страшным соседом. Один россиянин, гражданин Эстонии на мою похвалу за его хорошее знание эстонского языка ответил, что надо знать язык врага. И объяснил, что жить здесь будет, потому что комфорт, работа, возможности, но ненавидит все эстонское и любит душой России", – возмутилась украинка.

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Россияне в Эстонии

Россияне в Эстонии

baltija.eu

Вместе с тем, добавила Смола, россиянин отверг возможность вернуться на постоянное место жительства в Россию, поскольку там нет тех благ, к которым он привык. "И с гордостью сказал, что таких людей здесь тысячи", – подчеркнула профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Эстония запретила пролет через свою территорию самолету с российским вице-премьером на борту. Инцидент произошел еще в октябре этого года.

  • По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.

  • Ранее в стране-члене ЕС заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

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Тема
российская пропаганда
Место
Эстония
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Северг Олег
Северг Олег
Ему не нужно никуда возвращаться, потому что он коренной житель. Он живёт на своей родине, а русские коренные жители Эстонии и со своей земли никуда уезжать не будут и никому ничем не обязаны. Нарва это русский город. Исторически русский город, который только лишь ценой предательства политиков перешёл Эстонии однако того факта что русские живущие там есть коренные жители это не меняет. Тупая украинская овца опять не поняла с кем дело имеет.
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как гражданка Латвии, скажу правду, почему мы не уезжаем в Россию. Ни при чем тут какие-то типа "хорошие условия жизни". Они обычные. Большинство живёт в хрущевках, жизнь очень дорогая. Мы не уезжаем только потому, что родились тут и выросли, учились, детство прошло, тут друзья, семья. У меня тут похоронен отец, брат, бабушки и дедушки. И ещё потому, что Россия не даёт нам гражданство. Средний латыш живёт ничем не лучше среднего россиянина. Латвия для нас родина. Хотя мы постоянно испытываем за свою родину стыд. Вот и вся правда.
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
Возмущаться многие могут, а вот фамилию собеседника опубликовать сцыт госпожа. Вопрос почему?
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