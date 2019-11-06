"Ненавижу, но не уеду!" Украинка рассказала о цинизме фанатов "русского мира" в ЕС

В Эстонии, которая является членом Европейского Союза, живет множество россиян, которые ненавидят эту страну, но не хотят ее покидать из-за хороших условий жизни.

О такой циничной позиции выходцев из государства-агрессора рассказала в Facebook доктор политических наук, профессор НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского Лидия Смола. Ей удалось пообщаться с одним из фанатов "русского мира", который живет в европейской стране.

"Люблю Эстонию за мужество и стойкость этой маленькой страны в борьбе со страшным соседом. Один россиянин, гражданин Эстонии на мою похвалу за его хорошее знание эстонского языка ответил, что надо знать язык врага. И объяснил, что жить здесь будет, потому что комфорт, работа, возможности, но ненавидит все эстонское и любит душой России", – возмутилась украинка.

Россияне в Эстонии baltija.eu

Вместе с тем, добавила Смола, россиянин отверг возможность вернуться на постоянное место жительства в Россию, поскольку там нет тех благ, к которым он привык. "И с гордостью сказал, что таких людей здесь тысячи", – подчеркнула профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эстония запретила пролет через свою территорию самолету с российским вице-премьером на борту. Инцидент произошел еще в октябре этого года.

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.

Ранее в стране-члене ЕС заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

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