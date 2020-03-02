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2 марта • обновлено в 05:04
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Украинка рассказала о нечеловеческих условиях в плену "ДНР"

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Татьяна Гончарова, которая провела в плену в "ДНР" три с половиной года, рассказала о нечеловеческих условиях в колонии – отсутствии воды и туалете на улице.

Об этом она рассказала в интервью "Радио свобода". По ее словам, для нее оказалось шоком, что в XXI веке в колонии нет воды.

"Ее дают несколько часов в день: холодная вода набирается во все емкости, в которые ее только можно набрать. А на мытье выдается два литра теплой воды. Ну, и можешь литр-полтора разбавить и прополоскать какие-то вещи, которые ты застираешь в той же воде, в которой помылся. Для меня это был шок. Удобства во дворе, туалет на улице. В здании, где живут осужденные, есть туалет, но им разрешают пользоваться только вечером, то есть после ужина и до утра. Остальное время он должен стоять чистый, потому что, если будет проверка, все должно быть чисто и красиво. А в мороз, зимой – идите на улицу", – рассказала Гончарова.

Татьяна Гончарова

Татьяна Гончарова

"Радио свобода"

Она добавила, что поселили ее в так называемый общий отряд. Там, по ее словам, находились и люди с наркотическими зависимости, и больные туберкулезом, сифилисом и СПИДом. Гончарова рассказала, что большинство из них, войну в Украине видели только по телевизору, а каналы в колонии, как известно, только российские.

"Представление о конфликте большинство имело только такое, какое подают по российскому телевидению. Естественно, в колонии ко мне были настроены все очень хорошо – в кавычках. К тому же одна из осужденных девочек подсаживалась к другим и настраивала против меня. Начинала рассказывать, что "вот, из-за нее обстреливаются наши дома, умирают дети". И через неделю после того, как я вышла из карантина, произошел конфликт – она меня ударила, разбила мне нос. Администрация абсолютно ничего ей за это не сделала. Контролер сделала вид, что у нас с ней была только словесная перепалка", – отметила бывшая пленная.

Как писал OBOZREVATEL, недавно о пытках "на подвале" в "ЛНР" рассказала еще одна освобожденная из плена украинка Виктория Воронина. Ее схватили сразу же после того, как она приехала в гости к родственникам.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
ДНР
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Пигин Макс
Это Украина детка...
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