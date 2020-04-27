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27 апреля • обновлено в 13:32
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Украинка поразила сеть историей о взрыве на ЧАЭС

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После трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году коммунистическое руководство заставляло "партийцев" врать людям об истинных причинах их переселения из зоны поражения радиацией, а также выполнять бесчеловечные приказы, фактически отбирая жизнь у еще нерожденных младенцев.

Таким признанием поделилась украинка, которая на тот момент была молодым секретарем райкома комсомола. Ее трогательную историю на своей странице в Facebook пересказала профессор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Алла Бойко.

"Берите только документы и деньги, через три дня вернетесь", – должна была я говорить людям. Сама же знала, что едут они из своих домов навсегда... Как плакали женщины, Боже, как плакали! А как те коровы недоенные кричали в хлевах!.. Приказывали людям все бросать и ехать не знаешь куда. Сколько тех автобусов мы отправили... " – рассказала очевидец трагедии.

"Женщины рыдали, день и ночь делали аборты..." Украинка поразила сеть историей о взрыве на ЧАЭС

По ее словам, женщины и дети ехали в автобусах и грузовиках, а мужчины шли пешком с рюкзаками за плечами. Никто даже не собирался объяснять людям правду. Как известно, их только вывозили в санатории, бросали буквально на произвол судьбы. Тогда как сами "партийные шишки" мгновенно убежали в Москву, Ленинград или даже в Крым – подальше от радиации.

"Я физик по образованию, понимала, что происходит. За три дня в зоне у меня с лица и рук кожа слезать начала. А всего я там провела 49 дней... Они же от людей угрозу скрывали. Это сейчас мы знаем о пандемии. Дома сидим, маски носим. А тогда? Если бы они объяснили людям, как уберечься, может, и жертв столько не было, живые были бы сотни, а то и тысячи", – возмущается женщина.

Она также назвала преступниками тех, кто заставил людей выходить на парад 1 мая. А еще вспомнила признание своей подруги – врача-гинеколога, которой тогда по приказу партии приходилось "день и ночь делать аборты женщинам".

"Женщины рыдали, день и ночь делали аборты..." Украинка поразила сеть историей о взрыве на ЧАЭС

"И на втором месяце, и на восьмом. Женщины плачут, рыдают, не хотят. Врачи должны были убивать тех детей. Приказ с самого ЦК... А те, кто кормил грудью? Нельзя материнское молоко. Отравленное якобы. Младенцы плачут голодные, а мамы те сидят над ними, все глаза слезы съели", – признается свидетель тех событий.

Украинка добавила, что почти все молодые люди 25-35 лет, с которыми она тогда была в зоне поражения, умерли. В частности те, кого направили в Москву. А из тех, которым оказывали помощь в киевских больницах, некоторые выздоравливали или, по крайней мере, остались в живых.

"Ребята-ликвидаторы так и говорили: "Не везите в Москву, оставляйте в Киеве. У меня дети, мама..." – подытожила женщина.

Тогда как ее подруга обратилась с просьбой к украинцам тоже записывать воспоминания "чернобыльцев" и "переселенцев", которые живы и могут рассказать о том, что творилось в апреле-мае 1986 года.

"Должны люди знать и такую правду", – отметила Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", Петр Шаврей рассказал правду об аварии на ЧАЭС.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина Чернобыль
Тег
Чернобыльская АЭС
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
сегодня при таком масштабе,никто бы никому не давал бесплатное жилье,льготы и прочее,к чему эти стенания,а когда шла эта молодая номенклатурщица работать в райком,то для чего,что бы карьеру сделать?хватит уже чушь плодить,потом в ,90м году ,инструктора обкомов и райкомов ,серетари и прочая шушваль номенклатурная,побрали ссуды миллионные и стали открывать кооперативы,но простой рабочий не имел такой возможности,их ларьки так и называли ,комсомольскими,если пишете,то пишите ху из ху,за всех тогдашних функционеров,включая Турка и Авакяна и прочих..туже Юлю,как носили видак по клубам да ленкомнатам и крутили фильмы для взрослых типа,по полтра ,два рублика с одного зрителя..вот так начинали эти ребята,но это самое безобидное,а были вещи прямо пре.ст.уп.ные,,
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Комуністи,бл...дь Хто ще в совок хоче?.
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