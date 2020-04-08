Украинка Анастасия Зинченко показала в сети, как трогательно открывали город Ухань (провинция Хубэй в Китае) после строгого карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующие фото и видео девушка разместила на своей странице в Instagram. Зинченко оставалась в Китае во время вспышки там COVID-19 из-за своей собаки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань Скриншот

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань Скриншот

На кадрах видно, как на небоскребах появилась яркая иллюминация. А вот на одной из площадей собралось множество людей, который считали секунды до 8 апреля, дня, когда город и открыли. После того как наступила эта дата, они пустили в небо воздушные шарики. Также китайцы громко скандировали "Ухань, давай" на своем языке.

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань Скриншот

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото города Ухань в провинции Хубэй в Китае, который 8 апреля открыли после строгого карантина, введенным в связи с распространением оттуда коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!