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8 апреля • обновлено в 21:48
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Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

3.2т
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Украинка Анастасия Зинченко показала в сети, как трогательно открывали город Ухань (провинция Хубэй в Китае) после строгого карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Соответствующие фото и видео девушка разместила на своей странице в Instagram. Зинченко оставалась в Китае во время вспышки там COVID-19 из-за своей собаки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Скриншот

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Скриншот

На кадрах видно, как на небоскребах появилась яркая иллюминация. А вот на одной из площадей собралось множество людей, который считали секунды до 8 апреля, дня, когда город и открыли. После того как наступила эта дата, они пустили в небо воздушные шарики. Также китайцы громко скандировали "Ухань, давай" на своем языке.

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Скриншот

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Украинка показала, как трогательно открывали Ухань

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото города Ухань в провинции Хубэй в Китае, который 8 апреля открыли после строгого карантина, введенным в связи с распространением оттуда коронавируса.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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