"Готова на коленях молить вас о помощи": украинка поделилась криком души ради спасения сына

Украинка Анна Заводаева обратилась к неравнодушным людям с криком о помощи ее тяжелобольному сыну.

На своей странице в Facebook она написала, что ей нужно срочно успеть собрать 31 600 грн для того, чтобы малыш, страдающий ДЦП и аутизмом, начал курс реабилитации.

"Мне никак нельзя сделать неверный шаг. Я обещала… Я должна спасти своего ребенка. Я ему обещала! Сын. Мишка. Мягкий светлый волос торчком. Запах меда, ванили и море любви. Море, в котором я тону каждый раз во время сборов. Море, из которого невозможно выбраться с дня появления моего крохи на свет. У Мишки самый потрясающий запах на свете. Запах своего малыша", – написала мама мальчика.

Сумма, необходимая для спасения мальчика Facebook Анны Заводаевой

Миша, который нуждается в помощи Facebook Анны Заводаевой

Однако, добавила она, его жизнь напрямую зависит от того, сколько людей смогут пожертвовать деньги на его спасение. И каждый раз этот вопрос ставит под риск шанс на то, чтобы малыш начал жить, как обычный ребенок.

"Меня всегда знобит, когда я подсматриваю остаток суммы до конца сбора. Так страшно. И опять комок к горлу… Страшно мне фактически всегда. Но порой бывает еще и стыдно. Стыдно просить. Стыдно, что не могу все сама. Стыдно, что не смогла уберечь своего ребенка от всех бед. Стыдно, что жизнь сына зависит от решения читателя, а не от возможностей его матери. Стыдно, что государство, в котором мы живем, не оказывает должной помощи таким детям", – поделилась женщина криком души.

Миша, который нуждается в помощи Facebook Анны Заводаевой

Сумма, необходимая для спасения мальчика Facebook Анны Заводаевой

"От скольких человек зависит жизнь моего сына, я не знаю. Она зависит от каждого. От всех, кто помог и поможет. Я готова стоя на коленях молить вас о помощи. Я обещала сыну… Мне никак нельзя сегодня сдаться! Я молю вас о паре гривен. Я молю вас принять решение в пользу моего Мишки. Ведь он действительно прекрасный малый и имеет право на полноценную жизнь без боли и слез. Я молю о возможности для моего ребенка жить и благодарю вас за все. Храни вас Бог!" – добавила мама мальчика и поделилась реквизитами для оказания ему помощи.

Карта для помощи :

4731 2191 2104 7009

Заводаева Анна Александровна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сообщили о страшной болезни заместителя командира Украинской добровольческой армии (УДА), командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея (Червня) Гергерта: мужчина с раком желудка оказался на операционном столе. Его подчиненные призвали украинцев помочь собрать средства на лечение.

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