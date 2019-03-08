Украинка отсудила ребенка у российского бизнесмена: история громкого скандала

Российский суд обязал бизнесмена из Ростова-на-Дону Александра Шевченко отдать трехлетнюю дочь матери Екатерине Настроге в Украину.

Как передает "Комсомольская правда", пара познакомилась еще в студенческие годы в Одессе, и вопреки матери девушки вскоре сбежали в Россию, получив там гражданство в 2015 году. Спустя месяц у пары родилась дочь Арина.

Все это время Екатерина не поддерживала отношений с матерью якобы из-за ее позиции относительно агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма. Но, по словам мужчины, после рождения ребенка они возобновили контакты.

Анна Захарченко, мама Екатерины

"Через некоторое время я заметил, что Катя начала с ней понемногу общаться — все чаще и больше, переписывались в вотсапе, по телефону разговаривали, а в начале лета 2016-го она с дочкой поехала в Одесскую область, в Черноморск: сказала, что хочет Аришку показать своей матери, я не стал возражать", — рассказал Александр.

Затем, по его словам, он стал реже общаться с женой и со временем общение прекратилось полностью. При этом он обвинил Екатерину в "резких заявлениях об оккупации и военном вмешательстве" РФ в Украину.

Осенью 2017-го Екатерина подала на развод в украинский суд. Однако Александр поехал в Украину, отобрал дочь и увез ее обратно в Россию. Затем Екатерина подала в Первомайский суд Ростова-на-Дону о возвращении ей ребенка, но проиграла его. Но после подачи апелляции в Ростовский областной суд женщине удалось вернуть дочь.

"В общем, Арину у меня забрали. И увезли", - добавил Александр. Сама Екатерина позже отказалась общаться с пропагандистами по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина одержала громкую победу над Россией в суде по оккупированному Крыму.

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