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27 февраля • обновлено в 12:41
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Украинка из Китая обратилась к Зеленскому и попросилась домой

3.7т
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Скрипачка Иванна Ворошилюк, которая два года работает в филармоническом оркестре Куньмина (Китай), обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать ее и других украинцев из охваченного коронавирусом COVID-19 Китая.

По словам девушки, оставшимся в стране гражданам Украины, больше не предлагали возвращение на родину. Видео с обращением появилось на канале журналиста Андрея Павловского в YouTube.

"Уважаемый Владимир Зеленский, мы очень хотели бы вернуться домой. Несмотря на то, что первый самолет уже улетел, мы с нетерпением ждем вашей помощи", – сказала она.

Иванна Ворошилюк обратилась к Зеленскому

Иванна Ворошилюк обратилась к Зеленскому

Скриншот

Украинка добавила, что в первый раз не смогла покинуть Китай из-за температуры в 37,5 градусов. Она остается повышенной и сейчас, однако причину установить не могут.

По ее словам, украинцы лишь со временем смогли оценить масштабы опасности.

В то же время в СНБО сообщил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, не болен коронавирусом. Следующий раз людей проверят 1 марта. Если тесты будут отрицательными, срок обсервации не продлится более 14 дней.

Украинка из Китая обратилась к Зеленскому и попросилась домой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из китайского Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

Мужчина попросил, чтобы его эвакуировали на родину из эпицентра распространения коронавируса.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Китай
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Гоша Злой
Гоша Злой
так спешит Иванна назад или нет?) тема не раскрыта...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гоша Злой, она ждет, когда за ней самолет пришлют... Боинг-737...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сожгут свои же, сиди лучше к Китае, целее будешь
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Zhikharev Dmitry, в свиноферме возможно всё
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Pyankovsky Alexey, не обязательно сожгут, могут камнями забить...
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