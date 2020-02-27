Украинка из Китая обратилась к Зеленскому и попросилась домой

Скрипачка Иванна Ворошилюк, которая два года работает в филармоническом оркестре Куньмина (Китай), обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать ее и других украинцев из охваченного коронавирусом COVID-19 Китая.

По словам девушки, оставшимся в стране гражданам Украины, больше не предлагали возвращение на родину. Видео с обращением появилось на канале журналиста Андрея Павловского в YouTube.

"Уважаемый Владимир Зеленский, мы очень хотели бы вернуться домой. Несмотря на то, что первый самолет уже улетел, мы с нетерпением ждем вашей помощи", – сказала она.

Иванна Ворошилюк обратилась к Зеленскому Скриншот

Украинка добавила, что в первый раз не смогла покинуть Китай из-за температуры в 37,5 градусов. Она остается повышенной и сейчас, однако причину установить не могут.

По ее словам, украинцы лишь со временем смогли оценить масштабы опасности.

В то же время в СНБО сообщил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, не болен коронавирусом. Следующий раз людей проверят 1 марта. Если тесты будут отрицательными, срок обсервации не продлится более 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из китайского Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

Мужчина попросил, чтобы его эвакуировали на родину из эпицентра распространения коронавируса.

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