"За отклонение от курса – штраф 400 евро": украинка из Италии пристыдила земляков за игнор карантина

В Италии за малейшее нарушение правил карантина в связи с распространением коронавируса, граждан могут оштрафовать на 400 евро. Но они сознательно следуют рекомендациям и не критикуют власти за "ужесточение" ограничительных мер.

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Об этом на своей странице в Facebook написала украинский журналист Ольга Пирогова, которая проживает в этой стране. Она немного пристыдила сограждан за то, что они игнорируют такой же карантин в Украине.

"Мне так интересно наблюдать за страданиями украинцев, которые не хотят мириться с новыми условиями карантина. Наблюдать из маленького городка на севере Италии, где смертность в марте 2020-го выросла в 4 раза. Здесь даже младенец знает, что надо сидеть дома", – подчеркнула Пирогова.

По словам украинки, 6 апреля она второй раз, начиная с 9 марта, вышла за пределы кондоминиума, чтобы поехать в супермаркет.

"Это, конечно, непередаваемое чувство свободы прокатиться на велике… Очередь из людей на расстоянии метра друг от друга я вам не фоткала, ибо как-то стремно здесь снимать перчатки в общественном месте", – призналась она.

Журналист отметила, что за пару кварталов от магазина находится больница, где размещают больных COVID-19. Там уже давно не хватает мест, поэтому рядом на парковке разбили палаточный городок с дополнительными койками для пациентов.

При этом Пирогова говорит, что в Италии, как с недавних пор и в Украине, выйти на улицу в можно только в маске и перчатках, а при себе нужно иметь документ и автосертификат о том, что ты направляешься за покупками, в аптеку или на работу "из пункта А в пункт Б".

График заболеваемости коронавирусом и смертности от него в Италии

"Любое отклонение от курса – штраф 400 евро. Но каждый сознательный итальянец понимает, для чего он сейчас сидит дома – чтобы уберечь своих близких, стариков, медиков. И чтобы поскорее выйти из этой сложнейшей ситуации", – добавила она.

Украинка также призвала сограждан оставаться сильными. А если, сидя на карантине, захочется проветрится, то посоветовала сделать это с пользой – например, позаботиться о стареньких одиноких соседях, которым лучше сейчас вообще не выходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно игнорируют запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

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